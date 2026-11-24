Обучителната база ще подпомага подготовката на бъдещите кадри в сигурна среда

Нов модерен учебен център, предназначен за обучение и практическа подготовка на студенти по медицина и медицински сестри, беше официално открит в УМБАЛ „Св. Екатерина“ с подкрепата на Postbank. Проектът има за цел да осигури съвременна среда за усвояване на практически умения и да доближи обучението до реалните условия на клиничната практика.

Като спонсор и дарител, Postbank предостави оборудване за залата, което ще позволи на бъдещите медицински специалисти да развиват знанията и професионалните си компетенции в учебна среда, отговаряща на съвременните изисквания на здравеопазването.

„За нас в Postbank е истинска чест да бъдем част от този проект. Днес не откриваме просто нова учебна зала, а пространство за учене, развитие и подготовка на хората, които утре ще се грижат за здравето и живота на всички нас“, заяви Асен Ягодин, Заместник главен изпълнителен директор и член на УС на Postbank по време на церемонията.

Той подчерта, че развитието на медицинското образование е инвестиция с дългосрочен обществен ефект, особено във време, когато технологиите променят динамично всички сфери на живота.

„Вярваме, че инвестицията в знания и практически умения е една от най-ценните подобни, които обществото може да направи. Когато образованието, медицината и бизнесът работят заедно, се създават устойчиви решения с полза за всички“, допълни Асен Ягодин.

Той акцентира, че подкрепата за проекта е част от дългосрочната политика на банката в областта на корпоративната социална отговорност. „Здравеопазването е сред приоритетните направления, в които Postbank последователно инвестира. Особено сме горди, че чрез оборудването на тази учебна зала ще помогнем на стотици студенти и бъдещи медицински специалисти да придобиват практически опит в условия, максимално близки до реалната клинична среда. Всяко ново умение, усвоено тук, е стъпка към по-качествено здравеопазване и по-добра грижа за пациентите“, посочи той пред гостите.

Асен Ягодин изрази благодарност към ръководството на УМБАЛ „Св. Екатерина“ за възможността банката да бъде партньор в реализирането на инициативата и поздрави всички участници в проекта. „Пожелавам този център да се утвърди като място, което вдъхновява, развива таланти и подготвя следващото поколение висококвалифицирани медицински специалисти за България“, завърши той.

На събитието присъстваха изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ проф. д-р Димитър Петков, ректорът на Медицински университет - София проф. д-р Бойчо Ланджов, представители на академичната и медицинската общност. Новата образователна база разполага с три специализирани зали - за симулационно обучение, практическа подготовка и лекционна дейност. Целта е бъдещите медицински специалисти да придобиват знания, практически опит и увереност в изпълнението на сложни процедури още преди да се срещнат с тях в реалната клинична практика.

На свой ред изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ проф. д-р Димитър Петков подчерта, че създаването на новата учебна база е част от мисията на лечебното заведение като университетска болница. „Изборът на датата за откриването на учебния център не е случаен. Света Екатерина е символ на мъдростта, знанието и стремежа към интелектуално развитие. Именно затова няма по-подходящ ден от патронния празник на нашата болница, за да открием учебна база, посветена на науката, медицината и подготовката на бъдещите поколения специалисти“, отбеляза проф. Петков.

Основен акцент в новия учебен център е симулационната зала за обучение по кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия и перфузия. Високотехнологичните симулатори позволяват възпроизвеждането на различни клинични ситуации - от диагностика и лечение на инфаркт на миокарда до извършване на сложни катетърни интервенции и имплантиране на сърдечни клапи чрез минимално инвазивни методи. Обучаващите се ще могат многократно да упражняват отделните етапи на процедурите, да усъвършенстват техниката си и да развиват умения за вземане на решения в критични ситуации, без риск за пациентите.

По време на официалното откриване лекари и специалисти от УМБАЛ „Св. Екатерина“ проведоха практически демонстрации, с които представиха пред гостите и медиите възможностите на симулаторите. Бе демонстрирана и работата с апарат за екстракорпорално кръвообращение, известен като машина „сърце - бял дроб“, който има ключова роля при извършването на редица кардиохирургични операции.