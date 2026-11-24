С функционалността за обединяване на информацията от двете на ЕГН-та при осиновените деца вече сме готови, този казус вече е решен, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос от "24 часа".

"24 часа" вече разказа за родители, които не могат да запишат осиновеното си дете на детска градина. Причината е чиновнически пропуск отпреди 4 години е вкарал в правен абсурд осиновители и техните деца. До степен, че съвсем законово на осиновените деца е забранен достъп до детска ясла или детска градина, дори до училище.

Родителите от месеци опитват да преборят системата.

Проблемът се появява в края на 2022 г., с въвеждането на електронното здравно досие, когато в Наредба № Н-6 не се урежда обединяването на старото и новото ЕГН на детето. Причината е защита на тайната на осиняването и личните данни на осиновените деца.

Когато човек е родител, в електронното здравно досие в "еЗдраве" се появява и профилът на детето му. Там се отбелязват имунизациите, прегледите и изследванията. При осиновяване обаче системата се оказва неподготвена за една важна подробност - заради смяната на ЕГН детето получава ново досие, което е напълно празно.

Така новите родители не знаят какви ваксини са поставени на детето, колко пъти е преглеждано, какви са резултатите от изследванията му и какви здравословни проблеми са установявани.

Свързахме се с тях отново след заявката на министър Катя Ивкова , за да проверим излизат ли ваксините в еЗдраве. Родителите обясниха, че все още досието е празно преди осиновяването. Очаква се министерството да даде повече информация по темата в близките дни.

В същото време според изменения от 2024 г. на Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини удостоверяването с "еЗдраве" пред заведението е задължително. Мярката влиза в сила от септември 2025 г. и така без електронното здравно досие за осиновените деца градина няма - записването им е невъзможно.

Пропускът всъщност идва след изменения от декември 2024 г. на Наредба 3 от 5 февруари 2007 г., с които става задължително удостоверяването с електронно здравно досие при записване в детска градина.

Задължавайки заведенията, министерството с тогавашен министър Галя Кондева не предвижда последвалия проблем за осиновените деца. Така от септември 2025 г. детските градини са задължени да изискват електронното здравно досие на детето.