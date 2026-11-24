МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД – Смолян увеличава средно с 15 процента възнагражденията на лекарите и медицинските сестри. Решението е съобразено с финансовите възможности на лечебното заведение и е част от политиката на ръководството за подобряване на условията на труд и задържане на квалифицираните медицински специалисти, съобщи изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.

Допълнителният финансов ресурс, получен в резултат на увеличените цени на клиничните пътеки, се насочва към повишаване на възнагражденията на персонала. Възможността за това е обусловена и от доброто изпълнение на инвестиционната програма на болницата за настоящата година, което позволява средствата да бъдат приоритетно разпределени за трудови възнаграждения.

Промяна има и в заплащането на дежурствата в Спешното приемно отделение, съобщи пресцентърът на здравното заведение. Увеличението отчита спецификата на дейността, натовареността и отговорността на медицинските екипи, осигуряващи денонощна спешна приемна помощ. Отделението е единственото в област Смолян, което предоставя такава помощ.

Решението за актуализиране на възнагражденията е съгласувано с представителите на двата синдиката в лечебното заведение. При определянето на новите размери са взети предвид техните становища и предложения.