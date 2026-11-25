Спадът е повсеместен - при роми и "суперинформирани интернет майки"

Учените по света непрекъснато доказват, че ваксините са единственият начин за една държава да се предпази от епидемии. В същото време България често попада в списъка със страни, в които антиваксърските настроения са толкова силни, че говорителите им нерядко успяват да заглушат гласа на здравия разум. В момент, в който две глобални проучвания обясняват ползата от детската ваксинация и че тя дори има превантивен ефект срещу странични заболявания (виж по-долу), актуалните данни у нас сочат сериозен спад в изпълнението на имунизационния календар за 2025 г., която е последната с обобщени данни. Това показва статистика на Министерството на здравеопазването, поискана от "24 часа – 168 истории". От нея става ясно, че срив в обхвата на ваксинацията има по отношение на всички задължителни ваксини.

Особено сериозен е спадът в приложението на ваксината срещу туберкулоза, с която новородените се имунизират още в родилното отделение. Ако през 2024 г. БЦЖ ваксина е поставена на близо 97 на сто от всички нови бебета, то м.г. съотношението пада до 86 на сто. Данните на здравното министерство сочат, че най-високите нива на ваксиниране с БЦЖ са постигнати през 2013 г. – над 97 на сто.

Чувствителен спад през 2025 г. има и в приложението на ваксината за пневмококи. С нея са имунизирани 85,5 на сто от децата в целевата група, докато година по-рано обхватът е бил почти 94 на сто. Това е и най-доброто ниво за последните години, показва справката на МЗ. Подобен процент е имало отново през 2013 г.

Дефицити се отчитат и при прилагането на 6-компонентната ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б и полиомиелит. През 2024 г. с нея са ваксинирани над 94 на сто от набелязаните деца, докато миналата обхватът е под 92 на сто. В исторически план през 2014 и 2021 г. показателите сочат спад под 90 на сто, а най-доброто изпълнение на имунизационната програма отново е 2013 г.

Под 90 на сто през 2025 г. е и покритието с ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, която се поставя два пъти в ранното детство. Миналата година първа игла от нея са получили 88,3 на сто от малките пациенти срещу 94,2 на сто година по-рано. Сходен спад е имало и през първата година от кризата с коронавируса – 2020 г.

Втори прием на същата ваксина през 2025 г. са получили 82 на сто от подрастващите, което представлява срив с над 8 на сто спрямо предишната година. Снижението е рекордно за последните 12 години.

От здравното министерство поясниха за "24 часа – 168 истории", че нямат информация какви са причините за масовия отказ от имунизация. "Съгласно Наредба №15 за имунизациите в България лицата, подлежащи на задължителна имунизация или реимунизация, които отказват да бъдат имунизирани, удостоверяват отказа си при общопрактикуващия лекар с подпис в амбулаторния лист, в който се вписва код "Имунизация, непроведена поради отказ на пациента", отговарят от ведомството.

Според специалисти проблемът с недоверието на част от българите към ваксините е добре известен и е нещо, с което държавата и обществото не трябва да спират да се борят. "Това, което показват данните за 2025 г., е, ще използвам по-меката дума, притеснително – коментира за "24 часа – 168 истории" доскорошният главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. - Науката и практиката са доказали, че ако в едно общество имаш 95 на сто имунизационен обхват, епидемия не може да възникне. Имунизираните пазят неваксинираните 5 на сто. Паднеш ли обаче под 95 на сто, а стигнеш ли и под 85, както виждаме, че се случва при някои ваксини, започваш да трупаш контингент,в който в някакъв момент задължително ще възникне криза."

Д-р Кунчев допълва, че особено необясним и същевременно тревожен е спадът в прилагането на БЦЖ ваксината, тъй като на теория до такъв изобщо не би трябвало да се стига. "Тя се прави в родилния дом, а в България все още 99,9 на сто от децата се раждат там - изчислява той. - За мен толкова значителен спад е необясним. Единствената възможност е голям брой колеги педиатри да са преценили, че детето е имало някакви противопоказания и че ваксинацията трябва да се отложи. Това обаче може да е причина за спад от 1-1,5 на сто, а не до близо 10, както е в случая."

Според бившия държавен инспектор от ключово значение ще са данните за изпълнението на имунизационния календар за отиващата си 2026 г. "Без значение на какво се дължи спадът през 2025 г., ако той остане само в нея, а в тази изпълнението на календара се възстанови, опасността ще бъде преодоляна – посочва д-р Кунчев. – Ако обаче стрелката надолу продължи и през тази и през 2027 г., положението ще стане много тревожно. Започва да се трупа контингент от неимунизирани деца, който за 2-3 г. ще стане критично ниво и неминуемо ще възникне епидемия. От какво? От каквото първо мине през обществото – независимо дали вирус или бактерия. Така или иначе, има циркулация на всичко, срещу което ваксинираме. Има откъде да дойде и морбили, и паротит, и рубеола, и дифтерия, и тетанус, и коклюш, и хепатит B, и БЦЖ."

Д-р Кунчев пояснява, че ако неимунизираните деца са разпръснати равномерно в цялото общество, заплахата от епидемия е по-малка. И обратното – увеличава се, ако неимунните подрастващи са в групи. "У нас такива т.нар. неимунни джобове има и в тях възниква не просто заболяване, а епидемия – уточнява той. - В момента сме в такава по отношение на морбили, където вече имаме регистрирани над 600 случая. Да, не сме в стойностите на Румъния преди 2 г., когато имаше по 20 000, не сме и като САЩ в момента, където са над 5200 с няколко смъртни случая. При нас по последни данни са 602, но има и друго. След летния сезон обикновено тенденцията е към намаляване, но в България тя не само не намалява, а виждаме, че случаите дори нарастват. Стигнаха и до София, където населението е по-плътно. Специално във "Факултета" имаме над 20 заболели за последния месец."

Две продължават да са рисковите групи в България, в които се наблюдава натрупване на неимунизирани деца, напомня д-р Кунчев. "Те не са нови, ние си ги знаем – посочва той. - Едната е ромската общност, а втората аз наричам "групата на хиперинформираните интернет майки", които се питат една друга по форумите, четат невероятни глупости и смятат, че като не имунизират децата си, взимат правилните и отговорни решения за тях."

Двете групи са много различни и с тях трябва да се работи по различен начин, пояснява докторът. "При ромите има доста неимунизирани деца, но в тяхната общност няма активна и организирана съпротива срещу ваксините – продължава той. - Там става дума или за липса на интерес, или защото родителите работят някъде в чужбина и са оставили децата на баба си, или защото не са избрали навреме личен лекар. Голяма полза в тези общности вършат ромските медиатори, които вече са 305. За съжаление обаче, засега с тях се работи не на държавно ниво, а на ентусиастки начала. Добре е техният брой да се увеличи и медиатор да има във всяка община, тъй като е доказано, че те помагат повече от разяснителни кампании с брошури. Личните лекари също правят значителни усилия, но какво може да се направи, ако при 10 опита да уведомят родителите да доведат детето за ваксинация това не се случва?"

С интернет майките положението е по-сложно, продължава един от най-известните лекари в България. "С УНИЦЕФ и Световната здравна организация вече правихме 2 проучвания и установихме, че нещата с противниците на ваксините не са толкова безнадеждни – подчертава той. - Антиваксиналните движения са много шумни и създават впечатление, че са многобройни. Всъщност сред хората, които не ваксинират децата си, голямата част – около 70 на сто, го правят не защото са противници на ваксините. Много от тях всъщност са наясно, че ваксините работят, но поради някаква причина се колебаят. С тях трябва да се работи непрекъснато и методично и да се вниква в индивидуалния случай."

За другите 10-15 на сто от противниците съм казал на колегите да не си губят времето, продължава д-р Кунчев. "Там положението е неспасяемо, тези хора са склонни да вярват на невероятни небивалици от сорта на световната конспирация, например че самолетите пръскат вируси, че СЗО е терористична организация, чиято цел е да намали броя на децата, затова ги трови и убива и т.н. – изброява той. - Нищо не може да обърне мисленето на тези хора и единственият начин е останалите деца да бъдат ваксинирани, за да пазят и техните."

"За съжаление, 40-годишният ми опит показва, че управляващите в България обичат да говорят за профилактика и превенция най-много по форуми и конгреси – обобщава докторът. - Когато обаче се стигне до реални действия, тези неща остават на последно място. Типичен пример е бюджетът за 2027 г. Единственото перо в сферата на здравеопазването, което не само че не е индексирано, макар и с малко, както е в другите направления, а е намалено с милиони, е профилактиката. Какво повече да говорим за здравна политика?"

Спадът в изпълнението на българския имунизационен календар вече е забелязан и в чужбина. Неотдавна авторитетното медицинско списание The Lancet публикува проучване, според което страната ни е в група с още няколко държави в ЕС, в които е забелязано снижение във ваксинационното покритие на поне 4 от разгледаните 7 ваксини. България е в група с Румъния, Кипър, Ирландия, в които е отчетен отлив в прилагането на всички ваксини. "На фона на отчетения спад изследователите подчертават необходимостта от поддържане на високо и устойчиво ваксинационно покритие – пише в изводите. - Причината е рискът по-ниските нива на имунизация да създадат условия за повторно разпространение на инфекциозни заболявания, срещу които ваксинационните програми са постигнали значителен напредък."

В проучването се казва още, че през последните десетилетия ваксинациите са изиграли ключова роля за намаляването на тежестта на редица заболявания и са допринесли за предотвратяването на огромен брой смъртни случаи в световен мащаб.

Подчертано е обаче, че въпреки исторически високите нива на детска имунизация в Европа поддържането на този напредък не може да се приема за даденост. "Данните за периода след пандемията показват необходимост от проследяване на ваксинационното покритие и навременни мерки при установяване на траен спад", е една от препоръките на специалистите.

На този фон две изключително мащабни медицински проучвания в САЩ и Швеция показват, че споменатата ваксина против морбили, заушки и рубеола, съкратено изписвана на английски MMR, не причинява аутизъм на децата, какъвто мит все още е широко разпространен. Напротив, поставянето е в състояние да предпази подрастващите от редица заболявания, сред които и от аутизъм.

В първото изследване, проведено в Съединените щати и използвало данни от здравните досиета на 2 560 035 деца, не показва никаква връзка между ваксинацията с MMR преди навършване на 24-месечна възраст и детския аутизъм.

Анализът е направен със специална методология, целяща да елиминира т.нар. времеви пропуски и изкривявания. Става дума за семейства, които са имали съмнения за забавено развитие на детето си, поради което родителите съзнателно са отложили поставянето на ваксината. Резултатите потвърждават, че при децата, получили първа доза от ваксината MMR между 11,5 и 24-месечна възраст, не се отчита абсолютно никаква по-висока честота или риск от диагноза аутизъм спрямо неваксинираните техни връстници. Данните са публикувани в няколко медицински издания.

Изследователи от шведския Karolinska Institutet пък са анализирали данни на 3,7 млн. жители на страната, родени между 1987 и 2021 г. От тях 975 души са

диагностицирани с вродена инфекция, включително токсоплазмоза, сифилис, рубеола, цитомегаловирус или херпес симплекс. При децата с такива инфекции вероятността за диагностициране с аутизъм и интелектуални затруднения е по-голяма, като това се потвърждава и чрез сравнение със собствените им братя и сестри. Децата, родени с определени инфекции, предадени от майките им, са приблизително три пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с аутизъм, гласят заключенията. При тях също така се наблюдава по-голяма вероятност от наличие на интелектуално затруднение.

Проучването доказва, че вродените инфекции от групата TORCH - токсоплазмоза, сифилис, рубеола, цитомегаловирус и херпес симплекс, прекарани по време на бременност или в ранна детска възраст, повишават риска от аутизъм, като това в особено силна степен се отнася за рубеолата. Тъй като масовата ваксинация

на практика е изкоренила тази болест в Швеция, учените заключават, че ваксинационните програми реално предпазват от появата на аутизъм, предизвикан от тези инфекции. Авторите на доклада подчертават, че резултатите доказват "важността от засилване на глобалните програми за ваксинация и други превантивни стратегии."