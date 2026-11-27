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Пакетът е увеличен от 1 ноември - добавената процедура може да бъде пломба или вадене на зъб

При нужда от зъболекар избираме специалист на територията на цялата страна, а не по адресна регистрация

През тази есен пакетът за дентално лечение по НЗОК беше увеличен. Кои са новите дейности, включени в настоящия?

От 1 ноември 2026 г. всяко здравно-осигурено лице (ЗОЛ) над 18 г., потърсило дентална помощ, има право да получи четвърта лечебна дейност, която може да бъде обтурация (пломба) или екстракция (вадене на зъб).

На каква дентална помощ по НЗОК имат право децата?

Здравноосигурените лица до 18 години за една календарна година имат право на:

- обстоен преглед, включително снемане на зъбен статус (пациентът не доплаща).

Бременните имат право на допълнителен преглед:

- четири лечебни дейности, включително до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Лечебните дейности са следните:

обтурация (пломба) с химичен композит, няма доплащане от пациента;

екстракция на временен зъб с анестезия, няма доплащане от пациента;

екстракция на постоянен зъб с анестезия, няма доплащане от пациента;

лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб, пациентът заплаща 2,40 евро;

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб, пациентът заплаща 3,07 евро.

На каква дентална помощ по НЗОК имат право здравноосигурените над 18 г.?

Всяко ЗОЛ над 18 г., потърсило дентална помощ, има право да получи:

обстоен преглед, включително снемане на зъбен статус (пациентът не доплаща). Бременните имат право на допълнителен преглед;

обтурация (пломба) с химичен композит (пациентът доплаща 2,05 евро);

екстракция (вадене) на постоянен зъб с анестезия (пациентът доплаща 2,05 евро).

За една календарна година ЗОЛ над 18 г. имат право на преглед и три лечебни дейности, като през 2026 г., а от 1 ноември всяко ЗОЛ над 18-годишна възраст има право и на четвърта лечебна дейност.

Какво заплаща здравната каса за възстановяване функциите на дъвкателния апарат?

Това са дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени здравноосигурени лица с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата (пациентът не доплаща).

В тези случаи НЗОК заплаща и “Изработка на медицинско изделие тотална горна/долна цяла плакова зъбна протеза” в размер на 31,06 евро.

Заплаща ли НЗОК хирургична помощ?

1. Специализираната хирургична дентална помощ за здравноосигурени лица над 18 г. е:

специализиран обстоен преглед - пациентът не доплаща;

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - пациентът доплаща 3,83 евро;

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия - пациентът доплаща 6,90 евро;

контролен преглед след извършена инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - пациентът доплаща 0,41 евро.

2. Специализираната хирургична дентална помощ за здравноосигурени до 18 г. е:

специализиран обстоен преглед - пациентът не доплаща;

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - пациентът заплаща 1,53 евро;

екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия - пациентът заплаща 2,56 евро;

контролен преглед след извършена инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - пациентът заплаща 0,41 евро;

Ако през календарната година не сме използвалия целия пакет от дейности, който ни се полага по НЗОК, може ли да ги прехвърлим за следващата?

Само в рамките на календарната година може да се използва пакета дентални дейности, който здравната каса осигурява. Неизползваните процедури не могат да се прехвърлят в следващата година.

Кога здравноосигурените дължат допълнително заплащане извън дейностите, които финансира НЗОК?

В случаите, когато лицето изрично предпочете материали, методики или средства, невключени в пакета, то дължи заплащане извън регламентираните дейности, финансирани от бюджета на НЗОК. Заплаща си и когато лицето е получило полагащия му се обем дейности и желае да продължи лечението си.

Задължително ли е да носим здравната книжка, ако искаме денталният лекар да ни извърши процедурите без заплащане?

ЗОЛ получават договорената дентална помощ само след доказване на здравноосигурителните си права и представяне на валидна здравноосигурителна книжка (ЗОК)/притурка към ЗОК на избрания лекар по дентална медицина.

Трябва ли да избираме личен зъболекар на принципа, на който избираме личен лекар?

За разлика от общопрактикуващите лекари, при които има изискване за регистрация, всеки пациент може да избере лекар по дентална медицина, който има сключен договор с НЗОК, на територията на цялата страна за всяка една от денталните дейности, които се полагат по линия на НЗОК.

Може ли да потърсим помощ при дентален лекар извън населеното място, в което живеем, и той да ни извърши процедура, заплатена от НЗОК?

Да, на територията на цялата страна, може да изберем лекар по дентална медицина, независимо от адресната ни регистрация.