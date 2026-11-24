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Всеки българин може да разбере с точност до цент колко пари е изхарчила здравната каса за неговите прегледи, изследвания, имунизации и лечения.

Новият модул на приложението “еЗдраве” съдържа данните за всяко едно плащане на касата за пациента от 1 януари 2021 г. насам.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представиха модула “Финансов профил”.

“Още в началото на мандата си ние дадохме ясна заявка, че ще има прозрачност, отчетност и контрол в сферата на здравеопазването. Всеки един гражданин трябва да е наясно как са разходвани средствата, които е отделил за своето здраве. Дигитализацията в сферата на финансите ще продължи”, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Така държавата се отчита пред всеки гражданиен, убедена е министър Ивкова.

Чрез “еЗдраве” пациентите потвърждават или отричат отчетена към НЗОК дейност, а при отказ веднага подават сигнал и проследяват проверката.

“Вече няма да приемаме отчетите на доверие - срещу всеки от тях стои дигитална следа в електронното здравно досие на пациента”, заяви шефът на НЗОК д-р Владимир Даскалов.

До момента в Националната здравноинформационна система са отчетени 4000 сигнала за последните три месеца. Извършени проверки от Националната здравноосигурителна каса са 1900 и са констатирани 56 нарушения.

“Националната здравноосигурителна каса не притежава парите за здраве - тя ги пази. Всяко евро, изплатено за дейност, която никога не се е случила, е евро, отнето от някой здравноосигурен. Затова обръщаме правилото: първо проверка, после плащане. Вече няма да приемаме отчетите на доверие - срещу всеки от тях стои дигитална следа в електронното здравно досие на пациента”, каза още д-р Владимир Даскалов.

“Това за нас крие сериозен риск за допълнително нагнетяване на напрежението по оста лекар-пациент и задълбочаване на недоверието към лекарското съсловие”, разкритикува шефът на лекарския съюз д-р Николай Брънзалов.