Служителка е взела 22 хил. евро обезщетение за напускане, но веднага е преназначена

Четвърта градска болница в София е потънала в тежки дългове, но е дала 125 хил. евро на фирма на майката на финансовия си директор. В нея има служителка в отдел “Човешки ресурси” на четири договора и завидна заплата, докато екипът на лечебното заведение още чака възнагражденията си.

За тези корупционни скандали в столичната болница разказаха общинските съветници Борис Бонев, Пламена Терзирадева и Ваня Григорова. Те представиха одитен доклад на вътрешни експерти на Столичната община. И обявиха, че това е умишлено фалиране на болницата заради частни интереси. По-късно се разбра, че още на 8 ноември кметът

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Скандалът е на фона на подготвяната смяна на директори на общински болници в София през декември.

Финансовият мениджър на болницата Константин Ангелов сключил 24 договора с фирмата “Каспес” ЕООД на стойност 125 хил. евро. Тези пари отиват за различни дейности, сред които поддръжка на сайта на лечебното заведение, въпреки че такъв не съществува. Оказва се обаче, че фирмата “Каспес” ЕООД е на собствената му майка, а самият Константин Ангелов е неин създател.

“24 часа” се опита да се свърже с Ангелов. Телефона вдигна мъжки глас, който твърдеше, че не знае за какво става въпрос и това не е неговото име. Кратка справка на “24 часа” обаче потвърди, че това е номерът на човек с име Константин Ангелов, посочен като контакт на фирмата “Каспес” ЕООД в Търговския регистър.

Ангелов е в болничен след смяната на ръководството на болницата през април, а колегите му въобще не го познават, каза Борис Бонев.

В дълъг болничен е и друг служител - Ж. А. Т. - С. от “Човешки ресурси”. Тя има 4 договора към болницата. Започнала работа на 1060 лв. по основния договор, само по него за 2 г. заплатата ѝ пораснала до 3000 евро. Сумарно в началото на годината е взимала над 6 хил. евро.

С останалите си 3 договора Ж. работи на различно работно време. За единия взема 1800 евро за 1 час. Преизчислено към пълно работно време, това прави 24 хил., сметна шефът на здравната общинска комисия Ваня Григорова.

Според клаузите на един от допълнителните договори при съкращение се изплащат 6 заплати заради неспазено предизвестие. Така Ж. е освободена от работа, но няколко дни преди това заплатата ѝ се вдигнала. Получила 22 хил. евро обезщетение и се върнала на работа на сходна позиция в болницата.

Проверките в Четвърта градска болница започнаха, след като ръководството поиска заем от СОС, за да плати заплати. Закупила и апаратура, която се оказва изчезнала.