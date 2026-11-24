Нито една организация не хареса промените на управляващите

Опитът на правителството за реформа в системата на ТЕЛК отиде за пореден път в работна група заради недоволството на хората с увреждания. Във вторник се проведе заседание на Националният съвет за хората с увреждания към Министерския съвет, за да се обсъдят предложените промени в Закона за здравето.

С тях най-после трябваше да се отчитат не само диагнозите и да определят процент на заболяванията, а ще дават и комплексна оценка дали човек може да работи и да се обслужва сам. Те трябва да са по еднакви критерии - ще се оценяват възможностите за придвижване, ориентация, комуникация, самообслужване, полагане на труд, нужда от чужда помощ и помощни средства. Оценката се нанася в електронна “Карта за медицинска оценка на функционалното състояние”. Експертизата се ограничава строго до медицински обусловените дефицити. Всичко това щеше да доведе до ограничаване на издаването на фалшиви диагнози, които са един от най-болните проблеми от години. В понеделник полицията и прокуратурата задържаха 14 души в акция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Освен в София тя обхвана и Разград, Враца, Мездра. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна остро прокуратурата заради фалшивите телкове. Той отправи тежки критики по повод твърденията на окръжния прокурор на Разград, че схемата за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е известна от години, а при последната операция били установени само нови участници в нея.

Ако ние продължим с тези темпове на издаване на ТЕЛК решения, както виждате, немалка част от тях са фалшиви, никой бюджет не може да издържи. Хората виждат какво става и това действа деморализиращо на гражданите, когато виждат как здрави хора са с ТЕЛК и ползват привилегиите, а не достигат достатъчно средства за хората, които наистина се нуждаят от тях. Така че нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите с ТЕЛК, за да можем да насочим средствата към хората, които наистина имат нужда. Те заслужават повече внимание и повече подкрепа, каза премиерът Румен Радев.

Въпреки това реформата е на пауза, а след съвета за хора с увреждания се създаде поредната работна група, която този път се оглавява от министърките на труда Наталия Ефремова и на здравеопазването Катя Ивкова.

Трябва да направим така, че системата да не допуска нарушения, а помощта да отива точно при хората с увреждания, заяви и вицепремиерът Гълъб Донев.

Всички национално представени организации заявиха, че не подкрепят законопроекта и настояват той да бъде оттеглен.

Този законопроект е създаден, за да намали броя на хората с увреждания. Ще кажат, че може да сте на количка, но функционално правите еди-какво си, дайте да ви намалим процента загубена работоспособност. Това означава, че хората ще загубят и малкото парички, които имат, каза Диана Инджова от Центъра за психологически изследвания.

