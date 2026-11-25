- ПБ предлагат корекции двете гласувания
- Опозицията не вижда надежда
Със 126 гласа "за" депутатите приеха на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. Той бе подкрепен само от хората на Румен Радев и един от "Продължаваме промяната". 60 гласуваха "против" (5 от ГЕРБ, 17 от ДПС, 18 от ДБ, 13 от ПП и 7 от "Възраждане"), а 20 от ГЕРБ се въздържаха.
Най-голям дял (95,2%) заемат разходите за здравноосигурителни плащания, където има 478 млн. евро увеличение, около 10% спрямо тазгодишния бюджет.
За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 372 млн. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ - 384 млн. (9,3% ръст спрямо 2026 година). За дентална помощ са предвидени 248 601 800 евро - 7,6% ръст, за диагностика - 176 млн. евро или 5% повече.
"В изпълнение на стратегическите цели на управленската политика на правителството с акцент върху профилактиката, в проекта на бюджет за 2027 г. са осигурени с 85 млн. евро повече средства за извънболнична медицинска помощ в сравнение с 2026 година. Предвиденото увеличение създава възможност за засилване на ролята на извънболничната медицинска помощ в системата на здравеопазването, за разширяване на възможностите за профилактика и ранна диагностика, както и за по-ефективно използване на ресурса на здравноосигурителната система", обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
За лекарства бюджет 2027 предвижда 1,4 млрд. евро или 9% ръст спрямо 2026 година, за болнична помощ общо 2,5 млрд. евро - 8,1% ръст. В тази част на разходите са предвидени 81 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика или профилактика и/или амбулаторно диспансерно наблюдение в болничната медицинска помощ.
Предлагаме да преразпределим увеличението на парите да се получат по около 8% за болнична и доболнична помощ. Ще вървим в посока приоритизтране на доболничната помощ, обясни д-р Георги Петров от ПБ. Той допълни, че в здравната система много резки движения могат да създадат проблеми.
Зам.-председателят на комисията по здравеопазване доц. Георги Илиев от "Прогресивна България" предложи миналата седмица между първо и второ четене увеличението на две от перата да се преразгледа в работна група. 1,6% от ръста на първичната извънболнична помощ да преминат в медико-диагностичните дейности. Така увеличението за диагностика ще стане 6,6% и ще останат 6% увеличение в перото за първична извънболнична помощ. 2% от тях обаче да бъдат отпуснати само ако са направени профилактични пакети.
"Така че с уговорката да направим такава работна група, за да може да стъпим на реална профилактика, "Прогресивна България" ще подкрепим така направения проектобюджет", каза доц. Илиев и допълни, че въпреки критиките за ръста на болничната помощ, всъщност това са парите, с които се гарантира сигурността в болничното лечение. Там са заложени и заплатите на медицинските сестри, а и на по-голямата част от лекарите. Този бюджет е на база и неувеличаване на данъка за здравно осигуряване, допълни доц. Георги Илиев.
Това са същите дейности, но платени с над 400 млн. евро повече, каза акад. Николай Денков от ПП.
“Първата лъжа е, че има приоритет между превенцията и профилактиката. Цитира се, че се увеличава с 25%, но изчисленията не да правилни. Получаване още от същото, но ни разказват грешна история”, каза още Денков. Той обясни, че вторият манипулативен опит е по отношение на кадрите - вниманието към специализантите. “Не вярвам в оправянето на бюджета между първо и второ четене”, заключи Денков.
Шефът на комисията и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов още в здравна комисия напомни, че при дискусията между гласуванията на бюджета за 2026 г. управляващите създадоха усещането, че в следващия проект на бюджет ще са заложени всички стратегически приоритети на ПБ.
"Казвате, че политиките на правителството са с акцент върху профилактиката, но числата показват съвсем различно нещо. Този бюджет няма приоритети за подобряване здравето на гражданите. Има идеи за ограничаване на разходите и бюджетна дисциплина, без да си даваме сметка, че това би ограничило достъпа на българските граждани до необходимите медицински услуги", каза проф. Ангелов.
По отношение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, проф. Ангелов разкритикува, че преминаването на тези пари от разходите на МЗ към бюджета на здравната каса ще доведе до намаление и липса на финансиране на пациенти, които имат нужда. Така на практика са в неравностойно положение.
"Лекарствените продукти, прилагани в болнична медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги - това ще доведе до оттеглянето на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. И най-вече ще остави без терапия пациенти, които са на базова химиотерапия. Това е основен проблем, който съществува. Казвам го най-отговорно и съм сигурен, че до края на годината, догодина, ще имаме проблеми именно заради тези екстравагантни идеи", каза проф. Ангелов.
"Дълги години се води битка между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, когато се изработва бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Това, което виждам, е, че тази битка Министерството на здравеопазването вече я е загубило. Което е много опасно както за здравеопазването, така и за българските пациенти. Защото тези текстове (на проекта на бюджет б.р.) знам откъде са дошли отзад, знам и човека, който ги е дал - това ще доведе до тежки последици", заяви проф. Ангелов.
"В разпределението в увеличението на бюджета участваха и голяма част от народните представители от „Прогресивна България", не мога да се съглася, че ние работим в рамка, спусната от Министерството на финансите", отрече доц. Георги Илиев.
"С новия бюджет ние показваме тенденциите, към които ще вървим. Не казваме, че това е най-добрият бюджет е някаква кардинална реформа, но е тенденцията, която ние задаваме - доболнична помощ. Тръгваме в тази посока. Аз не мисля, че някой от вас предполага, че ние ще дойдем и с един бюджет ще направим радикалните реформи в здравеопазването", каза д-р Георги Петров от ПБ и обясни, че ако се даде 50% увеличение на доболнична помощ и се намалят с 20% парите на болниците, грубо казано ще фалират до април.
Българските граждани, благодарение на системата до момента, са научени да се лекуват в болницата, да правят профилактика там.
"Ние не можем за два месеца да кажем на българите: „Спрете да ходите в болниците, отивайте в доболнична помощ." Много ни се иска иначе", каза д-р Петров.
"Признаваме: касата расте с около 430 милиона евро, амбулаторните процедури за първи път са обособени, има нови инструменти за контрол на разходите за лекарствата, между проекта и внесения законопроект за 30 милиона евро бяха преместени към извънболничната помощ", отличи позитивните страни на проекта д-р Александър Симидчиев от ДБ.
"Но когато гласуваме, аз, както и моите колеги, не гласуваме за сумата, а за това, което се купува с нея. В този бюджет ние купуваме същата система, само че малко по-скъпо", заяви той.
Той обясни, че в мотивите се обявява приоритет извънболничната помощ, но числата показват друго. Общо до около 14% ще отидат за профилактика. А до 2030 година тези разходи трябва да са 25%. В същата стратегия процентът от брутния вътрешен продукт за здравеопазване трябва да е 10%, а в тригодишната прогноза той спада от 5,1 на 4,8.
"Увеличението на средствата в Здравноосигурителната каса се дължи изключително на работещия български бизнес и на хората, които внасят техните осигуровки", каза акад. Николай Денков от ПП.
"Действително за това правителство е много характерно да казва някакви цели и някакви приоритети. След това да извършва дейности или да осъществява финансиране, които по никакъв начин не съответстват на заявките", допълни Денков.
Той даде пример с разпределението на средствата между болнична и извънболнична помощ, където приоритетът е само на думи. Средствата за контрол, от които се очаква да бъдат спестени изтичания не са очертани в бюджета и законите, разкритикува Денков.