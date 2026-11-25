ПБ предлагат корекции двете гласувания

Опозицията не вижда надежда

Със 126 гласа "за" депутатите приеха на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. Той бе подкрепен само от хората на Румен Радев и един от "Продължаваме промяната". 60 гласуваха "против" (5 от ГЕРБ, 17 от ДПС, 18 от ДБ, 13 от ПП и 7 от "Възраждане"), а 20 от ГЕРБ се въздържаха.

Най-голям дял (95,2%) заемат разходите за здравноосигурителни плащания, където има 478 млн. евро увеличение, около 10% спрямо тазгодишния бюджет.

За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 372 млн. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ - 384 млн. (9,3% ръст спрямо 2026 година). За дентална помощ са предвидени 248 601 800 евро - 7,6% ръст, за диагностика - 176 млн. евро или 5% повече.

"В изпълнение на стратегическите цели на управленската политика на правителството с акцент върху профилактиката, в проекта на бюджет за 2027 г. са осигурени с 85 млн. евро повече средства за извънболнична медицинска помощ в сравнение с 2026 година. Предвиденото увеличение създава възможност за засилване на ролята на извънболничната медицинска помощ в системата на здравеопазването, за разширяване на възможностите за профилактика и ранна диагностика, както и за по-ефективно използване на ресурса на здравноосигурителната система", обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

За лекарства бюджет 2027 предвижда 1,4 млрд. евро или 9% ръст спрямо 2026 година, за болнична помощ общо 2,5 млрд. евро - 8,1% ръст. В тази част на разходите са предвидени 81 млн. евро за амбулаторни процедури за диагностика или профилактика и/или амбулаторно диспансерно наблюдение в болничната медицинска помощ.

Предлагаме да преразпределим увеличението на парите да се получат по около 8% за болнична и доболнична помощ. Ще вървим в посока приоритизтране на доболничната помощ, обясни д-р Георги Петров от ПБ. Той допълни, че в здравната система много резки движения могат да създадат проблеми.

Зам.-председателят на комисията по здравеопазване доц. Георги Илиев от "Прогресивна България" предложи миналата седмица между първо и второ четене увеличението на две от перата да се преразгледа в работна група. 1,6% от ръста на първичната извънболнична помощ да преминат в медико-диагностичните дейности. Така увеличението за диагностика ще стане 6,6% и ще останат 6% увеличение в перото за първична извънболнична помощ. 2% от тях обаче да бъдат отпуснати само ако са направени профилактични пакети.

"Така че с уговорката да направим такава работна група, за да може да стъпим на реална профилактика, "Прогресивна България" ще подкрепим така направения проектобюджет", каза доц. Илиев и допълни, че въпреки критиките за ръста на болничната помощ, всъщност това са парите, с които се гарантира сигурността в болничното лечение. Там са заложени и заплатите на медицинските сестри, а и на по-голямата част от лекарите. Този бюджет е на база и неувеличаване на данъка за здравно осигуряване, допълни доц. Георги Илиев.

Това са същите дейности, но платени с над 400 млн. евро повече, каза акад. Николай Денков от ПП.

“Първата лъжа е, че има приоритет между превенцията и профилактиката. Цитира се, че се увеличава с 25%, но изчисленията не да правилни. Получаване още от същото, но ни разказват грешна история”, каза още Денков. Той обясни, че вторият манипулативен опит е по отношение на кадрите - вниманието към специализантите. “Не вярвам в оправянето на бюджета между първо и второ четене”, заключи Денков.

Шефът на комисията и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов още в здравна комисия напомни, че при дискусията между гласуванията на бюджета за 2026 г. управляващите създадоха усещането, че в следващия проект на бюджет ще са заложени всички стратегически приоритети на ПБ.

"Казвате, че политиките на правителството са с акцент върху профилактиката, но числата показват съвсем различно нещо. Този бюджет няма приоритети за подобряване здравето на гражданите. Има идеи за ограничаване на разходите и бюджетна дисциплина, без да си даваме сметка, че това би ограничило достъпа на българските граждани до необходимите медицински услуги", каза проф. Ангелов.

По отношение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, проф. Ангелов разкритикува, че преминаването на тези пари от разходите на МЗ към бюджета на здравната каса ще доведе до намаление и липса на финансиране на пациенти, които имат нужда. Така на практика са в неравностойно положение.

"Лекарствените продукти, прилагани в болнична медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги - това ще доведе до оттеглянето на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. И най-вече ще остави без терапия пациенти, които са на базова химиотерапия. Това е основен проблем, който съществува. Казвам го най-отговорно и съм сигурен, че до края на годината, догодина, ще имаме проблеми именно заради тези екстравагантни идеи", каза проф. Ангелов.

"Дълги години се води битка между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, когато се изработва бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Това, което виждам, е, че тази битка Министерството на здравеопазването вече я е загубило. Което е много опасно както за здравеопазването, така и за българските пациенти. Защото тези текстове (на проекта на бюджет б.р.) знам откъде са дошли отзад, знам и човека, който ги е дал - това ще доведе до тежки последици", заяви проф. Ангелов.

"В разпределението в увеличението на бюджета участваха и голяма част от народните представители от „Прогресивна България", не мога да се съглася, че ние работим в рамка, спусната от Министерството на финансите", отрече доц. Георги Илиев.

"С новия бюджет ние показваме тенденциите, към които ще вървим. Не казваме, че това е най-добрият бюджет е някаква кардинална реформа, но е тенденцията, която ние задаваме - доболнична помощ. Тръгваме в тази посока. Аз не мисля, че някой от вас предполага, че ние ще дойдем и с един бюджет ще направим радикалните реформи в здравеопазването", каза д-р Георги Петров от ПБ и обясни, че ако се даде 50% увеличение на доболнична помощ и се намалят с 20% парите на болниците, грубо казано ще фалират до април.

Българските граждани, благодарение на системата до момента, са научени да се лекуват в болницата, да правят профилактика там.

"Ние не можем за два месеца да кажем на българите: „Спрете да ходите в болниците, отивайте в доболнична помощ." Много ни се иска иначе", каза д-р Петров.

"Признаваме: касата расте с около 430 милиона евро, амбулаторните процедури за първи път са обособени, има нови инструменти за контрол на разходите за лекарствата, между проекта и внесения законопроект за 30 милиона евро бяха преместени към извънболничната помощ", отличи позитивните страни на проекта д-р Александър Симидчиев от ДБ.

"Но когато гласуваме, аз, както и моите колеги, не гласуваме за сумата, а за това, което се купува с нея. В този бюджет ние купуваме същата система, само че малко по-скъпо", заяви той.

Той обясни, че в мотивите се обявява приоритет извънболничната помощ, но числата показват друго. Общо до около 14% ще отидат за профилактика. А до 2030 година тези разходи трябва да са 25%. В същата стратегия процентът от брутния вътрешен продукт за здравеопазване трябва да е 10%, а в тригодишната прогноза той спада от 5,1 на 4,8.

"Увеличението на средствата в Здравноосигурителната каса се дължи изключително на работещия български бизнес и на хората, които внасят техните осигуровки", каза акад. Николай Денков от ПП.

"Действително за това правителство е много характерно да казва някакви цели и някакви приоритети. След това да извършва дейности или да осъществява финансиране, които по никакъв начин не съответстват на заявките", допълни Денков.

Той даде пример с разпределението на средствата между болнична и извънболнична помощ, където приоритетът е само на думи. Средствата за контрол, от които се очаква да бъдат спестени изтичания не са очертани в бюджета и законите, разкритикува Денков.