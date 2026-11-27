Ноември е месецът, в който говорим за мъжкото здраве. Но говорим ли за онова, което действително тревожи мъжете?

Защо мъжете по-често се страхуват от диагнозата, отколкото от самата болест? Може ли лечението да бъде успешно, но пациентът да не се чувства победител?

Поставихме пет въпроса пред двама специалисти от Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал“ — д-р Росица Кръстева, дм, началник на Онкологичния център и Отделението по медицинска онкология, и д-р Захариев, дм, началник на отделението по Лъчелечение.

д-р Росица Кръстева

- Мъжете често чуват, че трябва да бъдат силни, да не се оплакват. Не се ли превръща тази представа за мъжественост в един от най-опасните рискови фактори за здравето им?

Д-р Росица Кръстева: В онкологията виждаме последствията от едно дълбоко вкоренено убеждение — че мъжът трябва да издържа, да не се оплаква и да не показва страх. Понякога пациентите пристигат при нас с напреднало заболяване не защото не са имали симптоми, а защото дълго са ги пренебрегвали. Това е парадоксът на традиционната представа за сила: поведението, което обществото възприема като мъжествено, може да се окаже пречка пред навременното лечение.

д-р Захари Захариев

Д-р Захари Захариев: Често при нас идват мъже, които се страхуват не толкова от самото лечение, колкото от загубата на контрол над живота си. За тях болестта означава зависимост, уязвимост, промяна на ролята им в семейството. Затова част от нашата работа е да обясним на пациента какво предстои, какви са реалните рискове и какво може да очаква. Информираният човек участва в лечението си. А това му връща усещането, че продължава да има контрол върху собствения си живот.

- Може ли онкологичното лечение да спаси живота на един мъж, но да промени толкова дълбоко сексуалността и самочувствието му, че той да не се чувства излекуван?

Д-р Росица Кръстева: Медицината традиционно измерва успеха чрез преживяемост, контрол на заболяването и резултати от изследванията. Но пациентът измерва успеха и по друг начини — дали може да работи, да бъде близък с партньора си, да запази независимостта и достойнството си. При някои онкологични заболявания и терапии могат да настъпят промени в сексуалната функция, хормоналния баланс, физическата издръжливост и начина, по който мъжът възприема собственото си тяло. Тези проблеми не са маловажни и трябва да бъдат обсъждани още при планирането на лечението.

Д-р Захари Захариев: При лъчелечението на простатния карцином въпросите за сексуалната функция и контрола върху уринирането са особено важни. Съвременните техники ни позволяват да облъчваме с висока прецизност и да ограничаваме дозата към околните здрави тъкани. Но нито една технология не може да гарантира пълна липса на нежелани ефекти. Затова откритият разговор преди лечението е задължителен. Пациентът трябва да знае какви промени са възможни, какъв е индивидуалният му риск и как можем да му помогнем, ако възникнат проблеми.

- Свикнали сме да мислим, че откриването на рак означава незабавно лечение. Но възможно ли е понякога най-доброто медицинско решение да бъде да не лекуваме веднага?

Д-р Росица Кръстева: Не всяко злокачествено заболяване има еднакво биологично поведение. Някои тумори прогресират бързо и изискват незабавни действия. Други могат да се развиват толкова бавно, че при определени пациенти рискът от ненужно лечение да надвишава непосредствената полза. Затова индивидуализираната медицина не означава непременно повече терапия. Означава правилната терапия, за правилния пациент, в правилния момент.

Д-р Захари Захариев: Локализираният простатен карцином е много добър пример. При определени нискорискови групи активното наблюдение може да бъде напълно обоснован избор. Това не означава пациентът да бъде оставен без грижа. Напротив — необходимо е стриктно проследяване с туморен маркер, образни изследвания и при необходимост повторни биопсии. При други пациенти лъчетерапията е важен лечебен метод, който може да осигури дългосрочен контрол на заболяването.

- Защо говорим толкова много за това дали един мъж ще преживее рака, а толкова малко за това какво се случва с психиката, семейството и идентичността му след диагнозата?

Д-р Росица Кръстева: Диагнозата рак променя представите на човека за бъдещето, отношенията му с близките и усещането за собствената му роля в социума. Мъжете нерядко преживяват тези промени мълчаливо. Някои продължават да работят, да се грижат за семейството и да изглеждат напълно спокойни, докато вътрешно изпитват силна тревожност. Затова психологичната подкрепа не бива да бъде възприемана като допълнителна услуга, предназначена само за хората, които видимо не се справят. Тя трябва да бъде естествена част от комплексната онкологична грижа. Защото човек може да има отличен терапевтичен отговор и въпреки това да се нуждае от помощ, за да възстанови усещането си за нормален живот.

Д-р Захари Захариев: Лъчетерапията често продължава дни или седмици, през които пациентът идва регулярно за процедури. Това ни дава възможност да наблюдаваме не само физическото му състояние, но и начина, по който преживява лечението. Не можем да очакваме всеки пациент сам да поиска психологична помощ, особено когато цял живот е бил възпитаван да не показва уязвимост. Медицинският екип трябва да създаде среда, в която тези разговори да са възможни и нормални.

- Има ли случаи, в които страхът от импотентност кара мъжа да рискува живота си, отказвайки лечение?

Д-р Росица Кръстева: Да, подобен страх може да повлияе върху решението на пациента, и не бива да го подценяваме. За много мъже сексуалната функция е тясно свързана със самочувствието, идентичността и представата им за пълноценен живот. Когато онкологичната диагноза постави под въпрос тази част от живота им, те понякога са изправени пред изключително тежък вътрешен конфликт. Нашата задача като лекари е да обясним какви са реалните рискове от заболяването, какви последствия може да има лечението и какви възможности съществуват за запазване или възстановяване на качеството на живот. Сексуалното здраве не е лукс, за който пациентът трябва да се чувства неудобно да говори, а част от цялостното му здраве. И колкото по-открито обсъждаме тези въпроси, толкова по-малка е вероятността страхът и недостатъчната информация да доведат до решение, което застрашава здравето му.

Д-р Захари Захариев: Страхът от еректилна дисфункция е напълно реален, особено при мъжете, на които предстои лечение на карцином на простатата. И понякога този страх е по-силен от тревогата, свързана със самата диагноза. Трябва обаче да направим важно разграничение между възможен страничен ефект и неизбежно последствие. Съвременната лъчетерапия разполага с високопрецизни техники, които позволяват по-добро щадене на здравите тъкани и ограничаване на част от нежеланите ефекти. Това не означава, че рискът от сексуална дисфункция изчезва, но той не е еднакъв при всички пациенти. Значение имат възрастта, състоянието на сексуалната функция преди лечението, придружаващите заболявания, характеристиките на тумора и необходимостта от допълнителна хормонална терапия.

Д-р Росица Кръстева: За нас успешното лечение не се изчерпва с контрола върху тумора. То включва и усилието да съхраним максимално качеството на живот на човека, когото лекуваме. Именно върху това разбиране се основава био-психо-социалният модел на грижа, който прилагаме в Онкологичен център Уни Хоспитал. В неговия фокус е не само заболяването, но и човекът с неговите физически, психологически и социални потребности, страхове, взаимоотношения и лични приоритети. Онкологичната диагноза повлиява семейството, професионалния живот, самочувствието и представата за бъдещето на пациента. Затова вярваме, че истински добрата онкологична грижа трябва не само да лекува болестта, но и да подкрепя човека във всички измерения на неговия живот.