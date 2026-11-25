Европейският парламент даде окончателното си одобрение на мащабна реформа на фармацевтичното законодателство на ЕС, която цели да подобри достъпа на пациентите до лекарства, да ограничи недостига на медикаменти и да засили производството им в Европа. Новите правила предвиждат по-строг контрол върху доставките, стимули за разработването на иновативни лекарства и намаляване на административната тежест за фармацевтичните компании.

Реформата беше одобрена в сряда, 25 ноември, като включва и мерки за справяне с недостига на критично важни лекарства, информираха от пресцентъра на институцията.

С новите правила националните власти ще могат да изискват от фармацевтичните компании да осигуряват количества медикаменти, достатъчни за нуждите на пациентите. Предвижда се и по-добър мониторинг и координация на доставките както на национално ниво, така и в рамките на целия ЕС.

За да се ускори навлизането на генеричните лекарства на пазара, производителите им ще могат да извършват определени дейности още по време на периода на пазарна защита на оригиналния продукт.

За новоразрешените лекарства максималният комбиниран срок на регулаторна защита ще бъде 11 години. Той включва осем години защита на данните, през които конкурентни компании нямат достъп до информацията за продукта, и още една година пазарна защита, през която не могат да се продават генерични или биоподобни лекарства. Предвидена е и възможност за допълнителни периоди на пазарна защита при изпълнение на определени условия.

Реформата предвижда и промени в работата на Европейската агенция по лекарствата (EMA), които трябва да намалят бюрокрацията и да ускорят разглеждането на заявленията за разрешение за пускане на медикаменти на пазара.

Въвеждат се и по-строги изисквания за разумното използване на антимикробни средства. Всички такива лекарства ще се отпускат задължително с лекарска рецепта, а листовките им ще съдържат конкретна информация за правилната употреба. Производителите, които разработват ново приоритетно антимикробно средство, ще могат да получат допълнителна една година защита на данните чрез т.нар. „ваучер за прехвърлима изключителност".

Повече производство на критични лекарства в ЕС

Паралелно с фармацевтичната реформа Европейският парламент одобри и Закона за критичните лекарства (CMA). Споразумението между Европейския парламент и Съвета, постигнато през май 2026 г., беше прието с 592 гласа „за", 35 „против" и 30 „въздържали се".

Законът предвижда създаването на промишлени „стратегически проекти" на територията на ЕС, чрез които да се изграждат нови производствени мощности, да се модернизират съществуващите и да се увеличава капацитетът за производство на критично важни лекарства.

Сред тях са инсулинът, болкоуспокояващите, ваксините, антибиотиците и медикаментите за хронични заболявания.

Компаниите, които получават национално или европейско финансиране, ще трябва да поемат конкретни ангажименти, включително да дават приоритет на доставките за европейския пазар.

Предвижда се доставчиците да бъдат насърчавани в зависимост от дела на лекарствените продукти и активните фармацевтични вещества, произведени в ЕС. Целта е да се намали зависимостта на Съюза от държави извън него и да се стимулира местното производство.

За критични лекарства, медикаменти за редки заболявания и други продукти от общ интерес пет или повече държави членки ще могат доброволно да обединяват усилията си и да организират съвместни обществени поръчки.

Председателят на Европейския парламент обяви на пленарното заседание, че фармацевтичният пакет се счита за приет след постигнатото споразумение между съзаконодателите през миналата година.

Пресконференция в Страсбург

Докладчиците по реформата Тиемо Вьолкен от групата на социалистите и демократите (С&Д, Германия), Долорс Монтсерат от Европейската народна партия (ЕНП, Испания), Томислав Сокол (ЕНП, Хърватия), както и председателят на комисията по обществено здравеопазване (SANT) Адам Ярубас (ЕНП, Полша) ще представят подробности пред медиите.

Пресконференцията е насрочена за 25 ноември от 14,30 ч. българско време в зала „Дафне Каруана Галиция" в Страсбург. Тя ще бъде излъчвана на живо, а записът ще бъде достъпен на сайта на Мултимедийния център на Европейския парламент.

Фармацевтичният пакет включва регламент и директива, предложени от Европейската комисия през април 2023 г. С тях се преразглежда действащото от 20 години общо фармацевтично законодателство на ЕС.

Законът за критичните лекарства беше предложен през март 2025 г. и допълва реформата с конкретни мерки за подобряване на достъпността и сигурността на доставките на основни медикаменти в Съюза.