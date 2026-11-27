Механизмът за компенсиране на разходите при иновативните лекарства е абсолютно необходим за функционирането на здравеопазването, но автоматичното прехвърляне на целия дефицит върху бизнеса без никакъв таван трябва да бъде заменено от разумно ограничение и планиране по реални потребности. Запазването на баланса между държавата и фармацевтичния сектор изисква ясни правила, които да гарантират както стабилността на здравната каса, така и предвидимостта за компаниите, осигуряващи новите терапии. Този апел за реформа в модела прозвуча по време на експертно-институционална среща, в която взеха участие лидери от иновативната фармацевтична индустрия, икономически експерти, ръководството на Националната здравноосигурителна каса, представители на Министерството на финансите и на Парламентарната комисия по здравеопазване.

В своето изложение изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Деян Денев разясни, че индустрията отчита ключовата роля на регулаторните механизми и изрично заяви: „Ние също знаем, че системата без този механизъм не може да функционира“. Той подчерта обаче, че когато се подготвя бюджетът за следващата година, на първо място трябва да се отчитат очакваните потребности на пациентите, което дигитализацията у нас вече прави напълно възможно. Позовавайки се на думите на Ивайло Стойчев от „Информационно обслужване“, Денев изтъкна, че електронните протоколи за следващите 6 - 12 месеца вече съществуват в системата и на тяхна база тази част от потреблението може да бъде много точно пресметната.

Денев акцентира, че след като потреблението веднъж бъде обективно оценено, от решаващо значение за бизнеса е запазването на баланса. По думите му за индустрията е важно да се запази съотношението, при което бизнесът покрива твърд дял от 33% от потреблението, без този процент да нараства произволно. Той отправи директен призив към представителите на институциите: „Нека да вървим от автоматично прехвърляне на целия дефицит, независимо какъв е размерът му, към някакво разумно ограничение, така че колегите да знаят как планират“. В заключение изпълнителният директор на ARPharM препотвърди, че иновативните фармацевтични производители държат на предвидимия механизъм, но настояват той да функционира в рамките на споделен и ограничен финансов риск.