Д-р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН). Това съобщава Министерството на здравеопазването на официалната си интернет страница.

В края на септември т.г. Иванка Динева беше освободена от поста на изпълнителен директор на ИАМН.

Д-р Калин Калинов завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 1988 г. и придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия - София. Той има магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив, съобщават от министерството.

Д-р Калинов има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Работил е в редица лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции. Притежава дългогодишен управленски и административен стаж в областта на здравеопазването. В периода 2019-2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване" в Община Пловдив, където отговаря за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

След смяната на Иванка Динева, в края на септември, ременно поста изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" пое д-р Юлиана Чилева, която дотогава е била заместник изпълнителен директор на ИАМН.

През юни Динева беше преназначена на поста, след като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" д-р Атанас Атанасов бе освободен.

Динева заемаше поста в периода 2023 г. - 2026 г. Сред основните задачи, възложени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове. Назначението на Динева цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

На 27 февруари тази година служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски освободи от директорския пост Иванка Динева. Сред мотивите за освобождаването й тогава беше необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. На 17 март д-р Атанас Атанасов пое поста директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор"