Опитният акушер-гинеколог и основател на медицински центрове Medcross за съвременните методи, които помагат на жените да запазят тонуса, самочувствието и качеството си на живот

Загрижеността за собственото здраве често остава на задни позиции в забързаното ежедневие на съвременната жена, която с предимство инвестира време и усилия в кариерата, социалния живот, връзките, семейството. Дава ли си сметка обаче, че най-сигурната инвестиция, която може да направи за своето бъдеще и женственост, е регулярният гинекологичен преглед веднъж годишно. “Медицината днес разполага с изключителни възможности за ранна диагностика. Когато открием дадено състояние в самото му начало, то е напълно контролируемо”, споделя д-р Анелия Барбова, специалист по акушерство и гинекология с 36 години професионален опит и основател на медицински центрове Medcross в София.

В центъра на практиката си д-р Барбова поставя превантивната медицина. Чрез прецизна ехографска диагностика, колпоскопия, проследяване за инфекции с човешкия папиломавиус и задълбочена оценка на хормоналния статус тя помага на своите пациентки да избегнат усложнения и да поддържат перфектен хормонален баланс. Специалните ѝ професионални интереси са насочени към ендокринната гинекология, хормонозаместителната терапия и съвременните решения в областта на вътрематочната и хормонална контрацепция.

“Всеки възрастов период носи своите специфики. Ролята на лекаря е да бъде до жената – от избора на най-подходящата контрацепция в младежка възраст до овладяването на хормоналните промени в по-късните етапи на живота”, допълва специалистът.

През последните три години в нейната практика успешно се прилага безхормоналният лазерен метод MonaLisa Touch. Процедурата е безболезнена и неинвазивна, предназначена за естествено възстановяване на вагиналната лигавица и след нормално раждане.

Съвременната апаратура, с която работи д-р Барбова, е гаранция за прецизна диагностика и лечение.

Методът решава ефективно проблеми като вагинална сухота и леки форми на уринарна инконтиненция – състояния, които оказват силно влияние върху самочувствието и интимния живот. Високата ефикасност на метода се потвърждава от десетки пациентки, които ежегодно се възползват от поддържащи терапии. “Моята цел винаги е била жените да се чувстват здрави, уверени и разбрани. Модерната гинекология не е просто преглед, тя е грижа за цялостното качество на живот”, изтъква д-р Барбова. Като гаранция за най-висок стандарт на медицинската грижа тя надгражда своя дългогодишен опит с тесни специализации и квалификационни курсове. Притежава умения в областта на ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопията за ранна диагностика на преканцерози, както и в ендокринната гинекология.

Д-р Анелия Барбова преглежда в медицински центрове Medcross в София. За информация и записване на час: Superdoc; Медицински център “Медкрос” ООД

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