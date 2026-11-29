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Само изследване на кръвта насочва има ли проблем с желязото в организма и рискове от анемия. Не може да се съди само по външните белези. В никакъв случай не пийте на своя глава добавки и лекарства срещу дефицит

Поредна мания в TikTok, наречена феритиново лице (ferritin face), има претенции да диагностицира дефицит на желязо само по специфични черти на лицето.

Желязото е ключов компонент на хемоглобина – протеина в червените кръвни клетки, който пренася кислород и придава на кръвта и кожата червения цвят, и стойностите му са свързани с феритина. Когато хемоглобинът е нисък, кръвта не може да пренася толкова кислород, колкото е нужен на организма - състояние, известно като анемия.

Въпреки че някои от симптомите имат медицинска основа, лекарите предупреждават, че тенденцията е силно подвеждаща и не може да замени кръвните изследвания. Но пък може наистина да ви внуши, че сте болни, и

да ви хвърля в паникатаки

или тревожност при всеки

поглед в огледалото

Феритинът е протеин, който съхранява резерва на желязо в организма и липсата му наистина е предупреждение за възможна анемия. Но постовете с хаштаг #ferritinface убеждават, че това е безспорен факт винаги при:

- бледа, “прозрачна” кожа с липса на естествена руменина;

- тъмни кръгове под очите, които изглеждат по-скоро синкави или лилави;

- сухи, напукани устни и особено ранички в ъгълчетата на устата, които медицината нарича ангуларен хейлит;

- Повехнал вид и хлътнали очи, придружени от разширени пори.

Когато желязото и феритинът са под нормата, кръвообращението към кожата намалява и тя наистина може да стане бледа, а тъканите под очите да изглеждат по-тъмни поради липсата на кислород. Напуканите ъгълчета на устата също са признат симптом на анемия.

Къде е проблемът?

“Примери” за “феритинови лица” се разпространяват широко в социалните мрежи, като видеата привличат милиони гледания.

Всички тези признаци са изключително неспецифични. Тъмни кръгове и бледа кожа могат да се дължат на гените, на хронично недоспиване, на обезводняване, липса на слънце и витамин D или дефицит на други витамини като B12 например.

Обратното също е вярно – човек може да има тежък дефицит на желязо и въпреки това кожата му да изглежда по-скоро нормално.

Лекарите са притеснени, че много от хората, които се припознават във видеата с “модели” на ferritin face, започват на своя глава да пият високи дози желязо. Това е опасно, тъй като

излишъкът от желязо е

токсичен за черния дроб

и сърцето - състояние,

наречено хемохроматоза

В същото време е възможно пропускане на реален проблем: ранният дефицит на желязо - когато феритинът е нисък, но хемоглобинът все още е в норма, често протича без никакви видими симптоми по лицето, но състоянието причинява постоянна силна умора и косопад. Затова и “сканирането” само на външния вид може да забави диагнозата.

Нито едно приложение, филтър или огледало не може да измери феритина ви, категорични са лекарите.

Ако публикациите в социалните мрежи не ви тикат към самолечение на нещо, което може и да не съществува, и не ви създават тревожността, че сте болни, а само ви насърчават да обърнете внимание на външните белези, които може да са свързани с анемия, #ferritinface може да има някакъв смисъл.

Единственият сигурен начин за уточняване на състоянието е чрез просто кръвно изследване, което включва пълна кръвна картина (ПКК); серумно желязо; желязосвързващ агент - ЖСК, показател, който измерва способността на кръвта да свързва и пренася желязото чрез белтъка трансферин, и задължително феритин, тъй като

нивата на желязо в

кръвта варират през

деня, но феритинът

показва реалните запаси

в тялото.

Референтните стойности зависят от лабораторията и методите, които използва, затова стойностите на едно място може да се различават от нормите на друго.

Пробата е от венозна кръв и обикновено се взима сутрин на гладно. Приемът на железни добавки или препарати може да повлияе на резултата и да покаже по-високи от реалните стойности.