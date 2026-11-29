Само изследване на кръвта насочва има ли проблем с желязото в организма и рискове от анемия. Не може да се съди само по външните белези. В никакъв случай не пийте на своя глава добавки и лекарства срещу дефицит
Поредна мания в TikTok, наречена феритиново лице (ferritin face), има претенции да диагностицира дефицит на желязо само по специфични черти на лицето.
Желязото е ключов компонент на хемоглобина – протеина в червените кръвни клетки, който пренася кислород и придава на кръвта и кожата червения цвят, и стойностите му са свързани с феритина. Когато хемоглобинът е нисък, кръвта не може да пренася толкова кислород, колкото е нужен на организма - състояние, известно като анемия.
Въпреки че някои от симптомите имат медицинска основа, лекарите предупреждават, че тенденцията е силно подвеждаща и не може да замени кръвните изследвания. Но пък може наистина да ви внуши, че сте болни, и
да ви хвърля в паникатаки
или тревожност при всеки
поглед в огледалото
Феритинът е протеин, който съхранява резерва на желязо в организма и липсата му наистина е предупреждение за възможна анемия. Но постовете с хаштаг #ferritinface убеждават, че това е безспорен факт винаги при:
- бледа, “прозрачна” кожа с липса на естествена руменина;
- тъмни кръгове под очите, които изглеждат по-скоро синкави или лилави;
- сухи, напукани устни и особено ранички в ъгълчетата на устата, които медицината нарича ангуларен хейлит;
- Повехнал вид и хлътнали очи, придружени от разширени пори.
Когато желязото и феритинът са под нормата, кръвообращението към кожата намалява и тя наистина може да стане бледа, а тъканите под очите да изглеждат по-тъмни поради липсата на кислород. Напуканите ъгълчета на устата също са признат симптом на анемия.
Къде е проблемът?
“Примери” за “феритинови лица” се разпространяват широко в социалните мрежи, като видеата привличат милиони гледания.
Всички тези признаци са изключително неспецифични. Тъмни кръгове и бледа кожа могат да се дължат на гените, на хронично недоспиване, на обезводняване, липса на слънце и витамин D или дефицит на други витамини като B12 например.
Обратното също е вярно – човек може да има тежък дефицит на желязо и въпреки това кожата му да изглежда по-скоро нормално.
Лекарите са притеснени, че много от хората, които се припознават във видеата с “модели” на ferritin face, започват на своя глава да пият високи дози желязо. Това е опасно, тъй като
излишъкът от желязо е
токсичен за черния дроб
и сърцето - състояние,
наречено хемохроматоза
В същото време е възможно пропускане на реален проблем: ранният дефицит на желязо - когато феритинът е нисък, но хемоглобинът все още е в норма, често протича без никакви видими симптоми по лицето, но състоянието причинява постоянна силна умора и косопад. Затова и “сканирането” само на външния вид може да забави диагнозата.
Нито едно приложение, филтър или огледало не може да измери феритина ви, категорични са лекарите.
Ако публикациите в социалните мрежи не ви тикат към самолечение на нещо, което може и да не съществува, и не ви създават тревожността, че сте болни, а само ви насърчават да обърнете внимание на външните белези, които може да са свързани с анемия, #ferritinface може да има някакъв смисъл.
Единственият сигурен начин за уточняване на състоянието е чрез просто кръвно изследване, което включва пълна кръвна картина (ПКК); серумно желязо; желязосвързващ агент - ЖСК, показател, който измерва способността на кръвта да свързва и пренася желязото чрез белтъка трансферин, и задължително феритин, тъй като
нивата на желязо в
кръвта варират през
деня, но феритинът
показва реалните запаси
в тялото.
Референтните стойности зависят от лабораторията и методите, които използва, затова стойностите на едно място може да се различават от нормите на друго.
Пробата е от венозна кръв и обикновено се взима сутрин на гладно. Приемът на железни добавки или препарати може да повлияе на резултата и да покаже по-високи от реалните стойности.