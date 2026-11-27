Дори кръвно, което никой лекар не би нарекъл високо в младостта, но надвишава средното за пола, е свързано с проблеми в по-зряла възраст

Мислим точно обратното, но инфарктът и инсултът не са гръм от ясно небе. Измерими доказателства започват да се трупат още 30 години по-рано в напълно нормални на пръв поглед стойности. Това е изводът от изследване на екип от Университета в Единбург, публикувано в авторитетното медицинско списание JAMA Network Open.

Учените анализират здравните данни на над 100 000 души от САЩ, Великобритания и Норвегия, проследявани в продължение на 34 години. При тях се открояват ранни модели в редица рискови фактори за болести на сърцето и на кръвоносните съдове – включително високо артериално налягане, диабет и влошена бъбречна функция. Открояват се и разлики в кръвта на тези, които са претърпели сърдечносъдово събитие като инфаркт или инсулт повече от десетилетие по-рано.

Експертите казват, че откритията отварят

голям прозорец от

възможности за намаляване

на сърдечносъдовия риск

и предотвратяване на развитието на сериозни заболявания.

За България новината е особено важна - страната ни е сред държавите в Европейския съюз с най-висока смъртност от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатачност и други тежки диагнози, свързани с кръвообращението. Такива са средно около 60% от смъртните случаи у нас. Като

Южният централен район

в България отчита едни

от най-високите нива на

сърдечносъдова смъртност

в Евросъюза - над 66%

Представеният проект на Национален план за сърдечносъдово здраве си поставя цел чрез превенция и кардиорехабилитация да се постигне 25% по-ниска преждевременна смъртност от болестите на сърцето и съдовете до 2032 г.

Традиционните рискови фактори като високо кръвно налягане и холестерол са свързвани често с риска от заболяване. Предишни проучвания обаче обикновено са се фокусирали върху един рисков фактор и не са наблюдавали дългосрочните промени.

Сега изследователите установяват, че при хората, които получават инфаркт или инсулт, горната граница на кръвното налягане (систоличното налягане) е средно с 4 милиметра живачен стълб (mmHg) по-висока още 30 г. преди инцидента, като разликата нараства до 7 единици с наближаването му. Например при жените, развили сърдечносъдов проблем, средното кръвно 30 г. по-рано е било

121 срещу 117 при здравите

- стойност, която никой лекар

не би нарекъл високо кръвно,

но според авторите на проучването дори тя трайно натоварва съдовете. В по-млада възраст жените имат по-ниско кръвно налягане от мъжете, но на 60-65-годишна възраст тенденцията се обръща и стойностите при жените стават по-високи, което рязко увеличава риска им.

Изследователите откриват и при двата пола връзка с предхождащи промени на специфичен белтък в кръвта - NT-proBNP, който е чувствителен маркер за стрес и натоварване на сърдечния мускул. При бъдещите пациенти стойностите му започват да се покачват поне 10 г. преди да се появи какъвто и да е симптом.

Паралелно в този период започва

разминаване на бъбречната

функция, телесното тегло

и кръвната захар със

здравословните норми

При хората, които получават инфаркт или инсулт в по-млада възраст, водещите сигнали десетилетия по-рано са наднорменото тегло и диабетът.

Проучването разклаща представата за “нормалното” кръвно. Повечето хора смятат, че ако веднъж са измерили 120–125/80 и нямат оплаквания на 30 или 40 години, са напълно защитени. Учените определят като водеща дългосрочната крива на риска не еднократното измерване.

Както подчертава в коментар към съобщението проф. Брайън Уилямс от Британската сърдечна фондация, огромната част от инфарктите и инсултите са предотвратими, ако тези фини отклонения се хванат навреме с обикновен апарат за кръвно и рутинни изследвания, вместо да се чака появата на болка в гърдите.

Идеята за ранната профилактика е залегнала в проекта за национален план на Дружеството на кардиолозите в България, което вече разгръща информационна инициатива с призива “Знай стойностите си”. Основни здравни показатели във фокуса на кампанията са:

* кръвно налягане (риск от хипертония);

* холестерол и липиден профил (риск от висок холестерол и дислипидемия);

* кръвна захар (риск от преддиабет и диабет тип 2);

* телесно тегло и висцерални мазнини (риск от затлъстяване).