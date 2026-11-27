Дори кръвно, което никой лекар не би нарекъл високо в младостта, но надвишава средното за пола, е свързано с проблеми в по-зряла възраст
Мислим точно обратното, но инфарктът и инсултът не са гръм от ясно небе. Измерими доказателства започват да се трупат още 30 години по-рано в напълно нормални на пръв поглед стойности. Това е изводът от изследване на екип от Университета в Единбург, публикувано в авторитетното медицинско списание JAMA Network Open.
Учените анализират здравните данни на над 100 000 души от САЩ, Великобритания и Норвегия, проследявани в продължение на 34 години. При тях се открояват ранни модели в редица рискови фактори за болести на сърцето и на кръвоносните съдове – включително високо артериално налягане, диабет и влошена бъбречна функция. Открояват се и разлики в кръвта на тези, които са претърпели сърдечносъдово събитие като инфаркт или инсулт повече от десетилетие по-рано.
Експертите казват, че откритията отварят
голям прозорец от
възможности за намаляване
на сърдечносъдовия риск
и предотвратяване на развитието на сериозни заболявания.
За България новината е особено важна - страната ни е сред държавите в Европейския съюз с най-висока смъртност от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатачност и други тежки диагнози, свързани с кръвообращението. Такива са средно около 60% от смъртните случаи у нас. Като
Южният централен район
в България отчита едни
от най-високите нива на
сърдечносъдова смъртност
в Евросъюза - над 66%
Представеният проект на Национален план за сърдечносъдово здраве си поставя цел чрез превенция и кардиорехабилитация да се постигне 25% по-ниска преждевременна смъртност от болестите на сърцето и съдовете до 2032 г.
Традиционните рискови фактори като високо кръвно налягане и холестерол са свързвани често с риска от заболяване. Предишни проучвания обаче обикновено са се фокусирали върху един рисков фактор и не са наблюдавали дългосрочните промени.
Сега изследователите установяват, че при хората, които получават инфаркт или инсулт, горната граница на кръвното налягане (систоличното налягане) е средно с 4 милиметра живачен стълб (mmHg) по-висока още 30 г. преди инцидента, като разликата нараства до 7 единици с наближаването му. Например при жените, развили сърдечносъдов проблем, средното кръвно 30 г. по-рано е било
121 срещу 117 при здравите
- стойност, която никой лекар
не би нарекъл високо кръвно,
но според авторите на проучването дори тя трайно натоварва съдовете. В по-млада възраст жените имат по-ниско кръвно налягане от мъжете, но на 60-65-годишна възраст тенденцията се обръща и стойностите при жените стават по-високи, което рязко увеличава риска им.
Изследователите откриват и при двата пола връзка с предхождащи промени на специфичен белтък в кръвта - NT-proBNP, който е чувствителен маркер за стрес и натоварване на сърдечния мускул. При бъдещите пациенти стойностите му започват да се покачват поне 10 г. преди да се появи какъвто и да е симптом.
Паралелно в този период започва
разминаване на бъбречната
функция, телесното тегло
и кръвната захар със
здравословните норми
При хората, които получават инфаркт или инсулт в по-млада възраст, водещите сигнали десетилетия по-рано са наднорменото тегло и диабетът.
Проучването разклаща представата за “нормалното” кръвно. Повечето хора смятат, че ако веднъж са измерили 120–125/80 и нямат оплаквания на 30 или 40 години, са напълно защитени. Учените определят като водеща дългосрочната крива на риска не еднократното измерване.
Както подчертава в коментар към съобщението проф. Брайън Уилямс от Британската сърдечна фондация, огромната част от инфарктите и инсултите са предотвратими, ако тези фини отклонения се хванат навреме с обикновен апарат за кръвно и рутинни изследвания, вместо да се чака появата на болка в гърдите.
Идеята за ранната профилактика е залегнала в проекта за национален план на Дружеството на кардиолозите в България, което вече разгръща информационна инициатива с призива “Знай стойностите си”. Основни здравни показатели във фокуса на кампанията са:
* кръвно налягане (риск от хипертония);
* холестерол и липиден профил (риск от висок холестерол и дислипидемия);
* кръвна захар (риск от преддиабет и диабет тип 2);
* телесно тегло и висцерални мазнини (риск от затлъстяване).