Министерството на здравеопазването изрази съболезнования на семейството на 6-годишния Ангел, който почина след предозиране с упойка преди дентална интервенция в болница ”Медикус Алфа". От ведомството уверяват, че смяната на ръководството на Изпълнителна агенция ”Медицински надзор" (ИАМН) няма да се отрази на предприетите до момента действия по случая.

”Обстоятелствата около трагедията трябва да бъдат изяснени, а отговорността - установена", подчертават от министерството.

Проверките на ИАМН са установили, че болница ”Медикус Алфа" е извършвала медицински дейности извън обхвата на издаденото ѝ разрешение. Сред нарушенията е и дентално лечение на деца под обща анестезия. В резултат на констатациите здравният министър е отнел разрешението за лечебна дейност на болницата със заповед от 28 септември 2026 г.

Междувременно прокуратурата повдигна обвинения на трима лекари - двама анестезиолози и стоматолог. От здравното министерство уточняват, че преценката за наказателната им отговорност е в компетентността на съда.

Според ведомството отговорността за нарушенията трябва да се определя според конкретните професионални задължения и действия или бездействия на всеки участник, а не единствено на базата на трудовото му правоотношение с болницата.

Повод за позицията на министерството е назначаването на д-р Калин Калинов за изпълнителен директор на ИАМН. Той е акушер-гинеколог с над 35 години професионален опит и е работил в ”Медикус Алфа” на 4-часов трудов договор, като е извършвал консултации по специалността си.

От министерството уточняват, че договорът му е сключен през тази година и Калинов не е участвал в дейностите, при които са установени нарушения. Той няма отношение към случая с малкия Ангел и не е сред обвиняемите.

Въпреки това ведомството признава, че предишната му професионална дейност в болницата може да породи въпроси за безпристрастността му начело на агенцията. Този въпрос трябва да бъде разгледан отделно, с оглед на законовите изисквания и механизмите за предотвратяване на конфликт на интереси.

От здравното министерство категорично заявяват, че рокадата в ръководството на ИАМН няма да обезсили резултатите от проверките, заповедта за отнемане на разрешението на болницата или образуваните съдебни производства.

Защитата на административния акт пред съда остава ангажимент на министерството, докато наказателното производство е в правомощията на прокуратурата и съда.