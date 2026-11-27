Когато лекарствата не помагат - нов шанс за пациентите с психични и неврологични заболявания

Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) е съвременен, неинвазивен метод на лечение, при който чрез кратки магнитни импулси се въздейства върху определени области на мозъка. Целта е да се промени активността на нервните клетки и да се подпомогнат естествените механизми на мозъка за възстановяване и адаптация.

Методът се използва често при лечение на депресия, а при определени пациенти може да бъде приложен при хронична болка и различни неврологични заболявания. Ефективността зависи от конкретния проблем и избрания лечебен протокол. За репетитивната транскраниална магнитна стимулация разговаряме с водещия невролог проф. Пламен Божинов, който прилага иновативния метод в Медицински център „Невровита“.

- Проф. Божинов, репетитивната транскраниална магнитна стимулация е изключително интересен и иновативен метод за лечение на депресия, но и на други неврологични заболявания. Разкажете ни малко повече какво трябва да знаят пациентите?

- рТМС е процедура, която при правилно подбрани пациенти може значително да подобри симптомите и качеството на живот. Това не е болезнена операция, не изисква упойка и не налага продължителен болничен престой. Важното е да подчертая, че този метод не е чудодейно лечение и не може да гарантира пълно подобрение или излекуване при всеки пациент. Най-добри резултати се постигат, когато има точна диагноза, правилно подбран протокол и проследяване от подготвен медицински екип – условия, които имаме в Медицински център „Невровита“. рТМС не трябва да се разглежда непременно като заместител на медикаментозното лечение, а като допълнителна или алтернативна терапевтична възможност според конкретното заболяване.

Пациентите, които за първи път се запознават с рТМС, трябва да са наясно, че общата информация в никакъв случай не заменя консултацията с лекуващия невролог или психиатър.

- Какъв е пътят на пациента? Как може един човек, страдащ от депресия например, да се подложи на рТМС?

- рТМС не е универсална процедура, а индивидуално лечение, което трябва да се назначава и контролира от квалифицирано лице с медицинско образование. В повечето случаи колеги невролози и психиатри насочват пациентите си към нас, но е възможно и човек сам да се обади в МЦ „Невровита“ и да си запише час за консултация. Важно е пациентите да знаят, че рТМС не започва веднага. Необходим е преглед от специалист, който да установи дали лечението е подходящо, дали има противопоказания, да каже какви резултати могат да се очакват. Изготвя се индивидуален лечебен план, прави се ЕЕГ (електроенцефалографско изследване) и се определят областите на мозъка, които ще бъдат стимулирани, изготвят се протоколи с интензивността и броя на процедурите.

Процедурата е платена, така че пациентът няма нужда от направление.

Пътят на пациента обикновено включва:

Консултация със специалист за преглед и уточнение подходяща ли е процедурата при даденото заболяване или не;

Проверка за противопоказания – наличието на метални частици в главата, кохлеарен имплант, пейсмейкър. Проверява се дали пациентът не е с епилепсия или предполагаема или доказана бременност;

Първа сесия по време на която се измерва моторният праг и се определя зоната за стимулация;

Курс на стимулация в продължение на няколко седмици.

- Необходимо ли е пациентът специално да се подготви за процедурата?

- Не, рТМС не изисква никаква специална подготовка. Пациентът може да се храни, да приема течности и да се придържа към обикновените си ежедневни дейности.Препоръчително е преди процедурата да е отпочинал и да не употребява алкохол.

Преди първата процедура задължително трябва да информира лекаря си, ако приема медикаменти, има прекарани епилептични пристъпи, както и за наличие на метални импланти или електронни медицински устройства.

По време на процедурата не е необходимо да се слага упойка, не се правят инжекции, нито болничен престой.

- Колко време продължава една процедура?

- В зависимост от използваната апаратура, технология и лечебния протокол процедурата обикновено продължава между 3 и 40 минути.

При класическата рТМС най-често са необходими около 20–30 мин., докато при съвременните ускорени протоколи, например theta-burst стимулацията, времето може да бъде значително по-кратко.

През цялото време пациентът е буден, седи удобно в специален стол и може да разговаря с медицинския екип.

След приключване на процедурата обикновено може веднага да се върне към ежедневните си занимания.

- Вероятно често пациентите ви питат има ли странични ефекти и колко дълго продължават?

- рТМС се счита за безопасен метод, който се понася добре от пациентите, когато се прилага правилно.

Най-честите нежелани реакции са леко главоболие, дискомфорт на мястото на стимулацията, временна умора или замайване. Обикновено тези оплаквания преминават в рамките на минути или няколко часа. При част от пациентите намаляват още след първите процедури.Сериозните усложнения, включително провокирането на епилептичен пристъп, са изключително редки, но тази възможност задължително се оценява предварително.

- Колко процедури са необходими, за да се забележи положителен ефект?

- рТМС има натрупващ се лечебен ефект. При някои пациенти първото подобрение се наблюдава след 5–10 процедури, а при други са необходими повече.

При лечение на депресия стандартният курс обикновено включва 20–36 процедури, най-често провеждани пет дни седмично.

При хронична болка и неврологични заболявания схемите могат да бъдат различни.

Важно е пациентите да знаят, че липсата на подобрение след първите няколко процедури не означава непременно, че лечението е неуспешно. При депресия ефектът се оценява най-надеждно след достатъчно пълен курс.

Прилагат се и по-кратки индивидуализирани курсове, като може да се провеждат и единични и пулсови терапии по клинична преценка от лекар с голям практически опит в диагностичната и терапевтична неврофизиология.

- Възможно ли е състоянието на пациента да се влоши?

- При правилен подбор на пациентите и спазване на установените протоколи рискът от влошаване е малък.

В отделни случаи може временно да се засили главоболието, тревожността или усещането за умора. Много рядко при предразположени пациенти могат да настъпят по-сериозни нежелани реакции, например промени в настроението към хипомания или мания.

Трябва да подчертая, че рТМС не уврежда мозъка при правилно клинично приложение. Лекуващият лекар проследява състоянието на пациента през целия курс и при необходимост променя или прекратява терапията.

Най-честият „неуспех“ не е влошаване, а липса на ефект.

Може ли да се проведе втори или трети курс?

Да, рТМС може да бъде прилагана многократно, когато има медицински основания за това. При пациенти, които са се повлияли добре от първия курс, но след време симптомите се появят отново, повторното лечение често е разумна възможност.

При някои заболявания могат да се използват и поддържащи процедури.

Ако първият курс не доведе до достатъчно подобрение, специалистът трябва да прецени дали е необходимо да се промени лечебният протокол, да се направи нов курс или да се потърсят други терапевтични възможности.

Ако първият курс е помогнал и по-късно проблемът се възвърне, втори курс обикновено отново е ефективен. Някои центрове предлагат поддържащи сесии веднъж на една-две седмици.

Не е задължително неуспехът на първия курс да означава окончателно изчерпване на възможностите на метода.Ако първият курс не е дал резултат, лекарят може да смени протокола (например iTBS или по-интензивни схеми) или зоната на стимулация. Може и да премине към други методи: смяна или комбиниране на медикаменти, психотерапия, ескетамин или електроконвулсивна терапия (ЕКТ). ЕКТ остава най-ефективният метод при тежка резистентна депресия.

- Често казвате, че този метод е подходящ при определени състояния, че подходът е индивидуален. При кои заболявания най-често се препоръчва рТМС?

- Към 2026 г. репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) намира приложение при различни неврологични и психиатрични състояния, особено когато медикаментозното лечение не постига достатъчен ефект. Степента на научните доказателства обаче е различна при отделните заболявания.

Най-убедителни доказателства за ефективността на метода има при депресия, включително при пациенти, които са резистентни към медикаментозно лечение, при невропатна болка и за подпомагане на двигателното възстановяване на засегнатия горен крайник след мозъчен инсулт.

При други състояния клиничните проучвания показват вероятна ефективност на рТМС. Сред тях са фибромиалгията, шизофренията, болестта на Паркинсон, афазията и нарушенията на двигателната функция на долните крайници след инсулт, множествената склероза, посттравматичното стресово разстройство и мигрената.

Съществуват и данни за възможен терапевтичен ефект при комплексен регионален болков синдром, тинитус, епилепсия, зависимости към никотин и други субстанции, деменция и болест на Алцхаймер, както и при разстройства от аутистичния спектър. При тези състояния обаче са необходими допълнителни изследвания, преди методът да може да бъде препоръчван като утвърден подход.

Един от основните научни ориентири в Европа са насоките на Международната федерация по клинична неврофизиология, публикувани от Lefaucheur и съавтори през 2020 г. Те оценяват показанията според силата на научните доказателства. В САЩ някои приложения на рТМС имат и специфични регулаторни разрешения от Агенцията по храните и лекарствата (FDA).

Важно е да се подчертае, че при възстановяване след инсулт рТМС се прилага като допълващ метод към активната рехабилитация. Тя не замества кинезитерапията и останалите рехабилитационни подходи, а може да подпомогне ефекта от тях.

- Колко достъпно е лечението в България?

- През последните години рТМС постепенно навлиза и в българската медицинска практика. Методът вече се предлага в определени университетски болници, специализирани медицински центрове и частни лечебни заведения, сред които е и Медицински център „Невровита“.

За съжаление в сравнение с редица западноевропейски държави у нас достъпът все още е ограничен. Причините са сравнително малкият брой специализирани центрове, необходимостта от много скъпа апаратура и медицински специалисти, преминали дългогодишно обучение.

Лечението е иновативно и високоефективно, но не се поема от Националната здравноосигурителна каса и е за сметка на пациента. Цените варират между 60 и 90 евро, но интересът към метода нараства и той постепенно става по-достъпен.

рТМС е модерна неинвазивна процедура за въздействие върху мозъчната кора чрез магнитно поле. Методът използва електромагнитна индукция за получаване на бързо променящо се магнитно поле и генериране на слаб електрически ток в мозъка и периферните нервни структури. Честотата на стимулация може да бъде нискочестотна (≤1 Hz) и високочестотна (>5 Hz), като физиологичния ефект е различен. Високочестотната рТМС повишава възбудимостта на мозъчната кора, а нискочестотната я намалява. Обичайно използваните честоти са от 0,1 Hz до 20 Hz. Мястото на стимулация се избира в съответствие с търсения ефект.

CV

Проф. д-р Пламен Божинов е специалист невролог с над 31 години медицински опит. В практиката си се фокусира върху диагностика и лечение на пациенти с епилепсия, мигрена и други видове главоболие, световъртеж и нарушения на равновесието, множествена склероза, болест на Паркинсон, гранични състояния между неврологията и психиатрията. Водещ специалист в диагностичната електроенцефалография (ЕЕГ) и клиничното приложение на транскраниална магнитна стимулация (рТМС). В София проф. д-р Пламен Божинов и неговият екип прилагат метода в МЦ „Невровита“.

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