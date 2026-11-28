Граждани излизат пред здравното министерство в понеделник с искане за освобождаването на д-р Калин Калинов. По същото време министър Катя Ивкова е поканила на среща бащата на детето

Граждани организират протест срещу назначаването на новия изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" д-р Калин Калинов. След избора му стана ясно, че той е бил част от екипа на частната клиника „Медикус Алфа" в Пловдив, където през април миналата година почина 6-годишният Ангел Райчев след дентална манипулация.

От фондация "Даная", която е сред организаторите на протеста, разпространиха позиция до медиите. В нея се посочва, че до деня на избора му д-р Калинов е бил представен в платформата „Супердок" като член на медицинския екип на пловдивската клиника.

"Няма какво да ме уплаши, знам откъде идвам и съм наясно, че ще ме брули силен вятър на новия пост, но на тези години няма какво да ме стресне", коментира по-късно пред "24 часа" д-р Калинов.

Той потвърди, че е работил в споменатата клиника - имал консултантски договор на 4 часа за няколко месеца. "Значи ли, че на лекари, които са работили в лечебно заведение, където е имало инцидент, трябва да им се сложи дамга", попита Калинов.

По думите му това няма връзка с трагедията. "За мен е важно да излезе обективната истина, ако се наложи да се извърши нова проверка на "Медикус алфа", ще я разпиша и ще съдействам", увери той.

Случаят с "Медикус Алфа" отново привлече общественото внимание през август, когато стана известно, че служител на Министерството на здравеопазването е разследван във връзка с поддържането на лиценза на лечебното заведение.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проверка е установила редица нарушения, сред които и извършване на дейности, за които болницата няма разрешение.

"На 2 септември тази година получих доклад от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" с предложение за отнемане на разрешителното на болница "Медикус Алфа", заяви Ивкова по време на изслушването си в здравната комисия.

По-късно Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта на министъра до приключване на съдебното производство. Така лечебното заведение продължава да работи.

Протестът е насрочен за понеделник, 30 ноември, от 11,30 ч. пред Министерството на здравеопазването. По същото време министър Ивкова е поканила на среща бащата на починалия Ангел.

"Вероятно за да му обясни как е взела решението да назначи начело на "Медицински надзор" лекар от болницата, в която е починал синът му", пишат организаторите от фондация "Даная" в социалните мрежи.

"Не може родителите, които вече са погребали децата си, да бъдат единствените, които се борят нашите да останат живи. Ние ще бъдем отвън. До бащата на Ангел, до майката на Даная, до родителите на Росен", се казва още в призива за протест.

Сред исканията на протестиращите са незабавното освобождаване на новоназначения директор на ИАМН и пълна публичност на процеса по вземане на решения за подобни назначения. Те настояват още да бъде поета отговорност за случаите, да бъдат извършени проверки и да се дадат отговори за организацията на детската спешна помощ и прилагането на триажа.

"Не приемаме повече родители да бъдат препращани от институция към институция, докато същите тези институции си прехвърлят отговорността. Не приемаме прокуратурата да бъде използвана като универсално оправдание за отказ от упражняване на административен контрол. Не приемаме хората, отговорни за организацията и управлението на здравната система, да остават извън обсега на всяка отговорност", заявяват организаторите.

След обществената реакция Министерството на здравеопазването излезе с позиция, че проверките в "Медикус Алфа" ще продължат въпреки назначаването на новия директор на "Медицински надзор".