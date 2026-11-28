Около 15 000 са докладваните годишно случаи на инфекции, свързани с медицинско обслужване в страната. Не е ясен точният брой на починалите заради тях. Националният център по заразни и паразитни болести извършва анализ на данните.

"Твърде вероятно е в част от болничниет заведения да има пропуски при докладването, защото общият процент на тези инфекции в нашата страна е доста по нисък от средния за Европа", обясни директорът на центъра проф. Ива Христова пред БНТ.

Заради пропуски при хигиенните мерки бактерии, които живеят в болничните отделения, се предават на пациентите и предизвикват инфекции при рутинни процедури. "Поставяне на уринарен катетър, на венозен катетър, на ендотрахиална интубация", даде примери за такива манипулации проф. Христова.

Вътреболнична инфекция е тази, която се региситрира поне 48 часа след постъпване в лечебното заведение. Проблемът не е нов, а за по-доброто справяне с него здравното министерство издаде нова наредба от началото на годината.

По думите на проф. Христова проблемът не може да се реши само с нова наредба. "Тук опираме и до активността на персонала, до неговата убеденост и съзнатост, че това трябва да се свърши и то да се свърши на отлично ниво. Знаем за проблемите в болницата - за недостатъчния персонал, за натоварените смени. И в момента има здравни заведения, в които инфекциите се откриват навреме и превенцията е на ниво. Но има други, при които има пропуски", обясни проф. Христова.

Сред най-големите предизвикателства за здравните специалисти е бактерията клебсиела пневмония. "При рискови пациенти тя може да стане много опасни. При такива със сърдечни заболявания, с инвазивни манипулации. Проблемът с нарастващите инфекции, причинени от тази бактерия, е посевместен в Европа", каза проф. Христова.

По думите й проблемът с тази бактерия е заради високата й резистентност срещу цели групи антибиотици.

Вътреболничните инфекции показват все по-увеличаваща се резистентност към антибиотиците у нас - цели 58,6%, за сметка на 21,8% за данните от ЕС.

Затова според проф. Христова изписването на антибиотици трябва доста да се намали в извънболничната помощ. "В нашата страна то е доста по-засилено, отколкото в Европа. Когато имаме инфекция - хрема, ларингит 1-2 дни, ако оставим без антибиотик пациентът в началото, даваме шанс да се развие неговия специфичен имунен отговор. Когато дадем антибиотика веднага, защото сме се уплашили, особено както се случва с децата, то след това тези деца са по-болнави. В последните години, особено след Ковид, беше много изпусната ситуацията", добави проф. Христова.

По думите й лечебните заведения носят отговорността вътреболничните инфекции да се откриват навреме, да се лекуват правилно, но и да не се допускат изобщо - да се вземат най-строги мерки за превенцията им.