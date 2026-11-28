Дефицитът на витамин D може да е свързан с намалена продължителност на съня и по-дълги периоди на нощно бодърстване. Това е заключението, до което стигнаха изследователи от Университета „Джонс Хопкинс“ в САЩ. Резултатите от проучването са публикувани в The Journals of Gerontology: Series A (JGSA).

Изследователите са изследвали данни от кръвни изследвания и модели на сън от 460 хора на средна и по-висока възраст. Те са са сравнили нивата на витамин D на участниците с продължителността на съня и бодърстването им през нощта. Така са установили, че хората с дефицит на витамин D са спали средно с 23 минути по-малко на нощ от тези с нормални нива на витамин D. Освен това, участниците с по-високи нива на витамин D са прекарвали по-малко време будни след събуждане през нощта.

Експертите все още не са успели да определят дали начинът, по който тялото получава витамин D, е от значение - дали се произвежда чрез излагане на слънчева светлина или се абсорбира от храни и добавки. Учените подчертават, че техните открития не доказват, че дефицитът на витамин D причинява нарушения на съня.

Преди това учените са установили, че дефицитът на витамин D може да повлияе негативно върху развитието на нервната система, съобщава БГНЕС.