Антиоксидант допринася за предотвратяване на чернодробно заболяване

Често срещан антиоксидант, който се съдържа в майчината кърма и плода киви, може да предотврати неалкохолната стеатозна болест на черния дроб, сочат резултатите от изследване, цитирани от ЮПИ.

Учени от медицинския факултет Аншуц на университета на Колорадо хранили затлъстели мишки с пиролохинолин хинон - естествен антиоксидант, открит в соята, магданоза, целината, кивито, папаята и човешката майчина кърма, съобщава БТА.

"Констатирахме, че когато мишки, които са майки, го приемат по време на бременността си и докато кърмят отрочетата си, антиоксидантът защитава потомството им срещу симптоми на затлъстелия черен дроб и увреждания, водещи до неалкохолна стеатозна болест на черния дроб", заяви ръководителката на изследването Карън Джоншър.

Неалкохолната стеатозна болест на черния дроб - най-често срещаното чернодробно заболяване в света, засяга между 20 и 30 процента от възрастните в САЩ и над 60 на сто от затлъстелите възрастни в страната. Заболяването увеличава риска от сърдечносъдови болести, диабет тип 2 и рак.

"Знаем, че за децата от затлъстели майки има по-голяма вероятност да развият неалкохолна стеатозна болест на черния дроб по-късно през живота си и че на практика у една трета от децата под 18 години заболяването може да не е диагностицирано, а когато бъде открито, е по-вероятно да е в напреднал стадий - поясни Джоншър. - Целта на изследването ни чрез използване на миши модел бе да установим дали приемането на антиоксиданта от майките, докато са бременни или кърмят, може да предотврати развитието на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб у потомството им."

Възрастните мишки били подложени на здравословна диета или на хранителен режим, съдържащ голямо количество мазнини и захар, като и двете групи приемали пиролохинолин хинон с питейната вода. Децата им също били подложени на двата вида хранителен режим за 20-седмичен период.

Резултатите показали, че макар да не влияе върху наддаването на телесно тегло, пиролохинолин хинон намалява затлъстяването на черния дроб дори преди появата на мишлетата на бял свят. Антиоксидантът освен това намалил възпаленията на черния дроб у мишките, подложени на богат на мазнини и захар хранителен режим, и осигурил защита на гризачите срещу заболяването дори след като приемът му бил преустановен след приключване на кърменето.

Резултатите от изследванeто са публикувани в Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology.