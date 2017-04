Изчистване на дебелото черво от шлаки и помощ при запек

Патентованият синбиотик Колон С помага за здрави черва, редовно изхождане и нормално тегло!

През последните години хиляди са доволните хора, които приемат Colon С® за регулиране на перисталтиката на червата при запек, за изчистване на дебелото черво от шлаки, поддържане на нормалната бактериална чревна флора и за контрол на теглото.

Colon С® е отличен синбиотик, който съдържа:

ФИБРИ, ПРОБИОТИЦИ, ПРЕБИОТИЦИ

Фибри от лечебния вид бял живовлек (Plantago ovata)

Пребиотици - инулин от цикория

Пробиотици: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis.

Как действат съставките на Colon C®?

- „Фибрите от бял живовлек значително подобряват общото състояние на пациентите със синдром на раздразненото дебело черво, особено на тези със запек, защото стимулират работата на червата и въздействат върху времето за преминаване на съдържимото.” *

- Пребиотичните фруктоолигозахариди подкрепят развитието на физиологичната флора на храносмилателната система** и усвояването на минералите от храната. Инулин от цикория подпомага обмяната на веществата, функциите на черния дроб и контрола на теглото.

- Пробиотиците поддържат естествената бактериална флора, необходима за нормалното функциониране на червата и имунната система. Подпомагат нормалната перисталтика на червата, поради което се намалява количеството на задържана фекална маса и така се намаляват газовете, запека, разстройството и коремните болки***.

В аптечната мрежа може да се закупи специален

ПРОМОПАКЕТ Колон С 250 g + 2 х 10 g Бонус + Шейкър

В кои случаи да използваме Colon C®?

- Запек

- Синдром на дразнимо дебело черво

- Хемороиди

- Висок холестерол

- Наднормено тегло

Какъв е ефектът от приема на Colon C®?

ЗДРАВИ ЧЕРВА - мотото на патентованата формула на Colon C®

- Подпомага редовното изхождане при запек (Plantago ovata)

- Стимулира перисталтиката при лениви черва (Plantago ovata)

- Изчиства от шлаки дебелото черво (Plantago ovata)

- Поддържа бактериалната флора (пребиотици)

- Спомага за здравето на дебелото черво (пробиотици)

- Помага за контрол на теглото (инулин от цикория)

Как да приемаме Colon C®?

През първите две седмици обикновено се приема 2 пъти по 1 пълна чаена лъжичка (5 g), 30 мин. преди закуска и вечеря, размесени в половин чаша вода. Допълнително се изпива още 250 ml вода на всеки 5 g. След две седмици дозата може да се намали наполовина.

Колон С не съдържа глутен, пшеница, мляко. Продуктът може да се приема от вегетарианци и вегани. Фибрите не влизат в обмяната на веществата и не се усвояват, затова могат да се използват продължително време.

Колон С може да закупите в аптеките или директно от А-Зет Медика България, официален представител на A-Z Medica, тел.: 02 983 11 81, http://azmedica.bg

Библиография:

* Department of Medicine, University Hospital of South Manchester

** Marcel B. Roberfroid et al., The Bifidogenic Nature of Chicory Inulin and Its Hydrolysis Products, The Journal of Nutrition, 1998; 128: 11–19

*** Gorska S. et al., Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym czlowieka jako stymulatory ukladu odpornosciowego, Postepy Hig Med. Dos., 2009; 63, 653-667