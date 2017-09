Учени разработиха вирусна диета

Американски биолози и генетици резработиха метод, който позволява да не се натрупва телесно тегло след измурителна диета, съобщи Лайф, предаде БТА.

Учени от клиниката Мейо в Минесота заключили, че телесното тегло може да се контролира с помощта на хормона грелин. Изследване с мишки показало, че хормоналният контрол дава възможност ниското телесно тегло да се поддържа не само няколко седмици, а няколко месеца след приключването на диетата.

За целта аденоасоцииран вирус, който активира метаболизма, бил инжектиран у гризачите. След няколкоседмична вирусна терапия натрупалите телесно тегло мишки минали на пълна диета.

Авторите на изследването отбелязват, че вирусната диета, която по своя механизъм на действие е сходна с хормонозаместителна терапия, позволява не само да се води борба със затлъстяването, но и да се задържи в пределни граници нивото на кръвната захар.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.