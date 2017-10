Румънският външен министър: Време е да мислим за Европа без център и периферия

Румънският външен министър Теодор Мелешкану заяви днес на форум в Букурещ, че е време да мислим за Европа като за континент без център и периферия, и допълни, че румънските лидери обсъждат методи, чрез които Румъния да се превърне в една от членките, които ще основат наново Европейския съюз, предаде агенция Аджерпрес.

"Диалогът за бъдещето на Европа трябва да се води отвъд противопоставянето и трябва да се основава на креативни идеи, които да отслабят тези различия. (...) Може би е дошъл моментът да мислим за Европа, оформена като една мрежа или като една гъвкава структура от мрежи, от свързани по неделим начин центрове, в които проектите и стойностните идеи могат да бъдат предавани реципрочно в полза на всички замесени страни. (...) Дошъл е моментът да мислим за един континент без център и без периферия", заяви румънският външен министър на шестото издание на "Букурещкия форум 2017", който се организира от Аспен Форум Румъния (Aspen Forum Romania) и Джърман Маршал фонд (German Marshal Fund of the US), предава БТА.

Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова също участва във форума и ще говори на панела "Възвръщайки темпото си - Европа гледа напред", съобщи дирекция "Комуникация и пресцентър" на министерството.

Румънският външен министър Теодор Мелешкану заяви още в изказването си, че е на страната на онези, които казват, че трябва да се загърбят традиционните разделения - център срещу периферия, федерализъм срещу интерговернментализъм, повече Европа срещу по-малко Европа, Изток срещу Запад, Север срещу Юг и т.н.

Според него, въпреки че ЕС се сблъска през последните години с много кризи - натиск в сферата на сигурността, Брекзит, тероризъм, нарастване на популизма, миграционна криза, икономическа и финансова криза, Съюзът е "в по-добра форма и по-добра позиция".

Мелешкану посочи, че макар сътрудничеството между Франция и Германия да е от основно значение, то е недостатъчно, за да върви ЕС напред. "За да се избегне всяка центробежна динамика би било полезно френско-германските инициативи да получат подкрепа и да включат и правителствата на север, юг, изток и запад", отбеляза румънският външен министър и допълни, че от голямо значение е внимателното използване на "разнообразните скорости" на ЕС.

Той смята също, че ЕС трябва да продължи да укрепва трансатлантическото партньорство, защото то представлява основен стълб на сигурността и стабилността на ЕС.

"Подкрепяме конвергенцията, за да станем членове на еврозоната", посочи още на форума Теодор Мелешкану.