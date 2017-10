Учени създадоха по-хранителна генномодифицирана царевица

Американски учени успяха да произведат генномодифицирана царевица, чийто състав включва съдържаща се в месото аминокиселина, предаде Франс прес, информира БТА. Това ще позволи да се увеличи хранителната стойност на една от най-важните култури в света.

Учените вкарали бактерия Ешерихия коли в царевица, за да се стигне до производство на метионин - хранителна съставка, която е с ключово значение за здравето на кожата, ноктите и косата. Откритието може да е от полза за хиляди хора в развиващите се страни, в които царевицата е основна храна, и да намали разходите за производство на храни за животни.

"Подобрихме хранителната стойност на царевицата - заяви един от авторите на изследването Томас Люстек от университета Рътгърс. - Голяма част от царевицата е използвана за хранене на животни, но в нея липсва ключовата аминокиселина метионин, а ние открихме начин да я добавим." Съдържащата се в метионина сяра осигурява защита на клетките срещу замърсители, забавя клетъчното стареене и е от съществено значение за абсорбиране на селен и цинк.

Индустрията изразходва милиарди долари, за да добави синтетичен метионин към царевицата, която се използва за хранене на добитък. "Става дума обаче за скъп и трудоемък процес", отбеляза Джоаким Месинг от екипа.

Получените резултати показват, че Е. коли предизвикала производството на метионин в листата на растението. Така метионинът в царевичните зърна се увеличил с 57 процента. Това не повлияло върху растежа на растението.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences