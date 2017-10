Помощ при запек, наднормено тегло и прочистване на дебелото черво

Патентованият синбиотик Колон С помага при запек, хемороиди, раздразнено дебело черво!

Действието на съставките на Colon C® са обстойно изследвани и описани в научни издания.

„Фибрите от бял живовлек значително подобряват общото състояние на пациентите със синдром на раздразненото дебело черво, особено на тези със запек, защото стимулират работата на червата и въздействат върху времето за преминаване на съдържимото.” * Пребиотичните фруктоолигозахариди подкрепят развитието на физиологичната флора на храносмилателната система** и усвояването на минералите от храната.

Инулин от цикория подпомага обмяната на веществата, функциите на черния дроб и контрола на теглото.

Пробиотиците поддържат естествената бактериална флора, необходима за нормалното функциониране на червата и имунната система. Подпомагат нормалната перисталтика на червата, поради което се намалява количеството на задържана фекална маса и така се намаляват газовете, запека, разстройството и коремните болки***.

Какъв е ефектът от приема на продукти от серията Колон С?

Колон С – синбиотик за здрави черва

- Подпомага редовното изхождане при запек (Plantago ovata)

- Изчиства от шлаки дебелото черво (Plantago ovata)

- Поддържа бактериалната флора (пребиотици)

- Спомага за здравето на дебелото черво (пробиотици)

- Помага за контрол на теглото (инулин от цикория)

Колон формула Кардио – с допълнителни съставки

- Допринася за нормалната сърдечна функция (тиамин)

- Спомага за нормални нива на липидите в кръвта (сминдух, йерба мате)

- Допринася за нормалното образуване на червени кръвни телца (витамин В6, В12)

Колон формула Хепато – с допълнителни съставки

- Допринася за нормалната функция на черния дроб (холин)

- Спомага за нормалния метаболизъм на липидите (холин, куркума)

- Грижи се за здравето на жлъчния мехур (ечемик)

Потърсете в аптеките специалните ПРОМО ПАКЕТИ - 400 г за 25 лв.

Колон С, 200 г + Колон Хепато, 200 г – за здрави черва, редовно изхождане, бактериално равновесие на чревната флора, пречистване на черния дроб, подпомагане функциите на черния дроб и жлъчката.

Колон С, 200 г + Колон Кардио, 200 г – за здрави черва, редовно изхождане, бактериално равновесие на чревната флора, за нормална сърдечна функция и образуване на червени кръвни телца.

