Козметолозите на REFAN съветват: Хидратирай кожата и я подготви за студените дни

Носят се слухове, че Джъстин Бийбър и Селена Гомес подновили връзката си, след като наскоро на певицата бе присаден бъбрек, съобщи Контактмюзик. Изпълнителят на хита "As Long As You Love Me" изглежда отново поддържа приятелски отношения със Селена. Сега става ясно, че здравословните й проблеми са ги сближили, съобщава БТА.