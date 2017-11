Ядките понижават риска от сърдечносъдови болести

Хората, които редовно похапват ядки, като например орехи, са с по-малък риск от сърдечносъдови болести в сравнение с онези, които рядко ги консумират, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес и БТА.

Дори фъстъците имат благотворен ефект върху артериите и сърцето, отбелязват авторите на изследването. Те проучили медицинските досиета, начина на живот и хранителните навици на над 210 000 служители в здравни служби. В рамките на над 20-годишното изследване 14 136 участници имали сърдечносъдови проблеми, като 8390 от тях били засегнати от коронарна болест, а други 5910 получили инсулти. Консумиращите порция от най-малко 28 грама ядки 5 пъти седмично били с 14 на сто по-малък риск от сърдечносъдови болести и с 20 на сто по-малък риск от коронарна болест. "Консумацията на различни ядки няколко пъти седмично е от полза като превенция срещу сърдечносъдови болести - отбеляза ръководителката на изследването Шилпа Бхупатхираджу от Харвардския университет в Масачузетс. - Не трябва обаче да се прекалява с ядките, защото те съдържат много калории." Тя освен това препоръча да не се консумират солени ядки.

Редовната консумация на ядки е свързана с намаляване на сърдечните заболявания, случаите на диабет и високо кръвно налягане, припомниха учените.

Резултатите от новото изследване навеждат на мисълта, че консумацията на орехи поне веднъж седмично намалява с 19 на сто риска от сърдечносъдови болести и с 21 на сто вероятността от коронарна болест. Консумацията на две порции фъстъци седмично понижава с 13 на сто риска от сърдечносъдови болести и с 15 на сто този от коронарна болест. Две и повече порции ядки, включително бадеми, фъстъци, кашу, седмично пък намалява с 15 на сто риска от сърдечносъдови болести и с 23 на сто вероятността от коронарна болест.

Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American College of Cardiology.