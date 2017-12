Откриха нов метод, предотватяващ затлъстяването

Учени от Нюйоркския университет установиха, че изкуственото стимулиране на неврони в лимбичната система в главния мозък накарало мишки да ограничат консумацията на храна, съобщи Лента, цитиран от БТА.

Както отбелязват авторите на изследването, хората и животните са склонни да консумират храна дори когато не са гладни. Доказано е, че подобно поведение е базирано върху емоции и че при него са задействани структури на лимбичната система. Тя участва в регулирането на функциите на вътрешните органи, обонянието, емоциите, съня и бодърстването. Освен това играе роля за обработването на сигнали, свързани със стреса и агресивното поведение.

У гризачите бил вкаран невролептичният препарат клозапин-N-оксид, за да активира неврони в лимбичните системи в мозъците им. Било констатирано, че нервните клетки отделяли глутамат при възбуждането им. При това мишките започнали да консумират два пъти по-малко храна в сравнение с гризачите в контролната група, които не били под въздействието на препарата. Странични ефекти не били регистрирани.

Учените се надяват, че получените резултати ще допринесат за разработване на нови методи на борба със затлъстяването у хората.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.