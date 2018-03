Психотерапевт предупреди майките да не започват работа скоро след раждането

Психотерапевт предупреди, че работещите майки отглеждат психично болни деца и проблемът е на "епидемично ниво", пише в. "Дейли мейл", цитиран от БТА.

Във видео за "Ню Йорк пост" Ерика Комисар разкри как е наблюдавала "епидемично ниво на психични разстройства при много малки деца", които тя отдава на "девалвация на майчинството в обществото".

Авторката на книгата "Да бъдеш там. Защо поставянето на майчинството като приоритет през първите три години е от значение" ("Being There, Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters") обясни, че при бебетата се отделя кортизол и те преживяват голям стрес, когато не са при майките си. Тя каза, че когато работещата жена се прибере вкъщи, прекарва само 90 минути с детето си, преди да го сложи да си легне, а след това установява, че то не спи, тъй като иска внимание.

"Обществото ни казва на жените да се връщат на работа, да правят каквото искат, че детето ще бъде добре. Но то не е", добави специалистът.

Според нея, единственото нещо, което намалява стреса на бебето, е майка му да е при него. Освен това жената не трябва да се разсейва като гледа телефона, таблета или компютъра си, а да посвети вниманието си изцяло на своето дете.