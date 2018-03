Кои са най-калоричните хранителни комбинации

Звездите Пол Маккартни и Дженифър Хъдсън се включиха в протести за засилване на контрола над огнестрелните оръжия в САЩ, предаде Асошиейтед прес. И двамата са лично засегнати от насилие, при което са използвани огнестрелни оръжия. Хъдсън изпълни "The Times They Are a-Changin'" в края на протеста във Вашингтон, кръстен "Похода за нашия живот".