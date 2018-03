Пием с 65% повече антибиотици от 2010 г. насам

Употребата на антибиотици по света се е увеличила с 65 процента между 2000 г. и 2015 г. най-вече в страните със средни и малки доходи, а това застрашава здравето, заявиха експерти, цитирани от Франс прес.

Те припомнят, че резистентността към антибиотици, предизвикана от употребата им, е нарастваща заплаха за здравето. Резултатите от изследването, базирано отчасти върху прогнози, сочат, че глобалната употреба на антибиотици през 2015 г. е била 42,3 милиарда дози дневно. В обхванатите от изследването 76 страни употребата на антибиотици е нараснала от 21,1 милиарда дози дневно през 2000 г. на 34,8 милиарда дози дневно през 2015 г. В страните със средни или малки доходи употребата им се е увеличила със 114 процента за 16-годишен период, предава БТА.

Според един от авторите на изследването Айли Клайн от университета Джонс Хопкинс в Мериленд, това нарастване означава по-добър достъп до нужните лекарства в страни с много болни, които могат да бъдат лекувани ефикасно с антибиотици.

"Но след като все повече страни имат достъп до тези лекарства, употребата им ще се увеличи и това ще доведе до по-високи нива на резистентност към антибиотиците", предупреди Клайн.

Въпросната резистентност на бактерии е виновна за 700 000 смъртни случая годишно в целия свят, отбеляза международна експертна група, създадена през 2014 г. във Великобритания.

Употребата на антибиотици е по-малка в страните с високи доходи - 10,3 милиарда дози дневно, като между 2000 г. и 2015 г. тя е нараснала с едва 6 процента.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.