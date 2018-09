Прост кръвен тест проверява функционирането на биологичния часовник

Учени от Северозападния университет в САЩ оповестиха, че разработили метод за бързо проверяване дали функционирането на биологичния часовник на пациент не е нарушено, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това може да допринесе за създаване на по-персонализирани терапии.

Всички клетки в човешкия организъм са синхронизирани от циркаден ритъм. Трима американски генетици, които миналата година бяха отличени с Нобелова награда, откриха регулиращи циркадния ритъм молекулярни механизми. Този биологичен часовник регулира изключително важни функции на организма, като се започне със съня и телесната температура и се стигне до глада и имунната система. Редица проучвания откриха връзка между нарушеното функциониране на биологичния часовник и някои заболявания, като сърдечни болести, диабет и болестта на Алцхаймер.

Много учени предполагат, че медикаменти могат да бъдат по-ефикасни, ако се приемат в даден час. Става въпрос за лекарства, използвани при химиотерапия или срещу високо кръвно налягане. Понастоящем за да проверят дали функционирането на биологичния часовник не е нарушено, специалистите вземат кръвни проби на всеки кръгъл час и наблюдават генната активност на клетки през деня. Това позволява да се установи дали функционирането на биологичния часовник на индивид не е забавено или ускорено. Методът обаче е свързан с вземане на много кръвни проби. За да улеснят задачата, учените от Северозападния университет събрали голямо количество данни въз основа на 1000 кръвни проби, взети на всеки два часа от 73-ма индивиди. Всички данни били вкарани в компютър, за да бъде създаден по-прецизен модел на генната активност на клетките през деня. Оказало се, че на създадения от учените алгоритъм е нужно вземането на едва две кръвни проби, за да се определи дали функционирането на биологичния часовник не е нарушено.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences