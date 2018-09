Създадоха ефикасна противоракова ваксина при мишки

Учени от института Скрипс в Калифорния доказаха ефикасността на нова ваксина срещу меланом в експерименти с мишки, съобщи Лента.

В препарат, предназначен за борба с тумори, бе добавено стимулиращото имунитета вещество дипровоцим, предава БТА.

Учените тествали около 100 хиляди химични съединения, които биха могли да увеличат ефикасността на химиотерапията при меланом. Това дало възможност да бъде открито вещество - дипровоцим, което се свързва с активиращи клетъчния имунитет белтъци.

В експеримента бил използван миши модел на агресивен меланом. Раковите образувания били генномодифицирани за синтез на овалбумин - запасните вещества в яйчния белтък, които играят роля на предизвикващ имунен отговор антиген. Гризачите били разделени на три групи в съответствие с различните видове терапия. Мишките в първата група били инжектирани с овалбумин и препарата анти-PD-L1, тези във втората група - с овалбумин, анти-PD-L1 и дипровоцим, а онези в третата - с овалбумин, анти-PD-L1 и стипца.

Всеки гризач били инжектиран с две дози от препарата с интервал от седмица между приема на едната и другата доза. За 54-дневен срок оцелели всички мишки във втората група и 25 на сто от мишките в третата група, докато гризачите в първата група умрели.

Успешните тестове с мишки не означават, че ваксината ще е също толкова ефикасна при изпитания с хора. Това трябва да бъде доказано от следващи изпитания.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.