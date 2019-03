Топ хирург пристига в Пловдив за безплатни консултации на пациенти с наднормено тегло и Диабет тип 2

Проф. д-р Азиз Сюмер от болници „Medical Park“ Истанбул на 06.04.2019г. ще консултира пациенти в Пловдив, които се нуждаят от оперативно лечение на Диабет тип 2, затлъстяване – наднормено тегло.

За консултациите пациентите трябва да запазят предварителен час, както и да носят епикризи и актуални лабораторни изследвания.

• Консултациите ще се състоят на 06.04.2019г. в град Пловдив – бул. “Цар Борис III Обединител” 126 / МБАЛ Тримонциум.

• За предварително записване и допълнителна информация се обадете на следния телефон – 0888 912 702.

• Инициативата е част от поредица безплатни консултации на Болници „Medical Park“ Истанбул, чрез които на българските пациенти се предоставя достъп до най-добрите специалисти и до последните достижения в медицината.

• Допълнителна информация за бариатрична и диабетна хирургия може да намерите тук:

“Обезитас – затлъстяване. Бариатрична и диабетна хирургия”

• Оперативно лечение на Диабет тип 2

Проф. д-р Азиз СЮМЕР

Специалист по обща хирургия

Проф. д-р Азиз Сюмер завършва Средиземноморски медицински университет през 1997 година. През 2005 г. завършва специализацията си във 2. клиника по обща хирургия към Болница за образци, обучения и проучвания „Хайдарпаша“. През 2005 г. работи заедно с проф. Бруно Нидер в болница AKH в клиника по ендокринология към Медицинския факултет на Университета във Виена, Австрия (Medizinische Universitat Wien, Section of Endocrine Surgery, Division of General Surgery, Department of Surgery) и се обучава по ендокринна и лапароскопска хирургия.

През 2009 г. се обучава по ендокринна и висша лапароскопска хирургия в отделение „Е“ на Клиниката по ендокринна хирургия към Катедра по обща хирургия на Медицински факултет на Истанбулския университет.

През 2010 година започва работа като гл. ас. в Катедра по обща хирургия на Медицински факултет на Университет „Юзюнджю Йъл“.

През 2010 г. завършва обучението си по висша лапароскопска хирургия и хирургия по птологично затлъстяване (бариатрична хирургия) във 2. клиника по обща хирургия на Болница по образци, обучения и изследвания „Хайдарпаша“.

През 2011 г. завършва обученията си по висша лапароскопска хирургия, лапароскопска и бариатрична хирургия от един разрез в отделение „Е“ на клиниката по ендокринна хирургия към катедра по обща хирургия на Медицински факултет на Истанбулския университет.

През 2011 г. работи заедно с проф. д-р Салвадор Моралес Конде по въпросите на висшата лапароскопска хирургия, лапароскопско възстановяване на ингвинална херния и разкъсваща се херния и хирургия на патологичното затлъстяване в Университета Вирген дел Рокио в Испания (The Unit of Innovation in Minimally Invasive Surgery University Hospital Virgen del Rocio).

През 2011 година завършва обучението в IRCAD-EITS Da-Vinci Surgical System Off-Site Training Program for a Console surgeon Strasbourg във Франция и придобива сертификат за управление на роботизирана система „Да Винчи“.

През 2011 г. работи заедно с проф. д-р Роберто Тачино по въпросите на лапароскопската хирургия за патологично затлъстяване в The Unit Surgery, Universita Cattolica Del Sacro Cuore в Рим.

През 2012 г. работи заедно с проф. д-р Пал Ондрежка и Ищван Габор по въпросите за практикуване на лапароскопска колоректална хирургия и лапароскопско възстановяване на ингвинална херния (TEP) във II-ра Хирургична клиника към Университет Семелвейс в Унгария.

На 29. юни 2012 г. доц. д-р Азиз Сюмер защитава дисертация за доцент и получава титлата „Доцент по обща хирургия“.

През 2012-2013 г. завършва обучението си по трансплантация на органи (бъбреци) в Центъра за трансплантация на органи към Медицинския факултет на Университет „Аджъбадем“.

През 2013 г. заедно с доц. Д-р Халил Джошкун участва в операционната дейност в Клиниката по затлъстяване към Медицинския факултет на Университет „Безмиалем“.

По време на обучението си в Катедрата по обща хирургия към Медицинския факултет на Истанбулски университет поставя началото за пръв път в света на практиките за лапароскопска операция на панкреас от един разрез и лапароскопска резекция на черен дроб от един разрез, а през 2010 година в Университет „Юзюнджю Йъл“ – за първи път практиките по лапароскопска хирургия от един разраз (SILS=Single Incision Laparoscopic Surgery). В същото време осъществява лапароскопска тотална панкреактомия (панкреас), лапароскопска спленектомия (слезка), лапароскопска адреналектомия (надбъбречни жлези), лапароскопска операция на киста хидатида (кучешка киста), лапароскопска операция на вентрална херния (възстановяване по затворен начин на херниите от разраз), лапароскопска трансабдоминална перитонеална херниопластика (TAPP), лапароскопски операции на дебелото черво, ректума и стомаха, които представляват практики на висшата лапароскопска хирургия, за пръв път в университета.

Професорът създава Център по хирургия на затлъстяването и диабета към Университет „Юзюнджю Йъл“ и осъществява успешно операциите по хирургия на затлъстяването и диабета по лапароскопски начин (затворен метод).

През 2014 г. създава Центъра за бъбречни трансплантации към Университет „Юзюнджю Йъл“ и осъществява за пръв път бъбречни трансплантации от жив донор (по лапароскопски метод).

През 2015 г. завършва образователната програмата IRCAD-EITS Endoluminal Bariatric and Metabolic Surgery във Франция и придобива сертификат по хирургия на затлъстяването и диабета.

От 2016 г. насам работи като ръководител на Центъра по ендокринна, обезитас и диабетна хирургия към Медицинския факултет – Гази Осман Паша към Университет „Йени Юзйъл“.

Проф. д-р Азиз Сюмер има 85 статии, 46 от които в чуждестранни издания, публикувани в национали и международни списания, като статиите му са посочени като референтни над 400 пъти. Автор и преводач е на 5 глави от книги. Владее английски език.

