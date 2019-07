Световно признание за проф. Али Ръза Курал

Проф. д-р Али Ръза Курал, специалист по урология и роботизирана хирургия в Acibadem Health Group и бивш президент на Световното ендоурологично общество, стана първият турски хирург, член на Royal College of Surgeons.

Със своите научни разработки и близо 2000 роботизирани операции до момента, той е един от хирурзите със световно признание в областта на урологията, а сега увенчава успехите си с още едно признание. Проф. Курал е приет за почетен член с титлата FRCS-Honorary от Royal College of Physicians and Surgeons в Глазгоу, който е начело на британската медицина вече повече от 400 години и е основан да поддържа високи стандарти в медицинската професия. Тази медицинска общност (наричана преди Glasgow Faculty ) е основана през 1599 г. от краля на Шотландия, Джеймс 6-ти, и се превръща в още по-престижна институция, след като името й е променено на Royal Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow от кралското семейство през 1909 г.

Впоследствие, институцията се събира под един покрив с други Кралски медицински факултети във Великобритания през 1962 г. под името Royal College of Physicians and Surgeons Glasgow (Кралски колеж за лекари и хирурзи Глазгоу).

Пионер в урологичните хирургични техники

Проф. Али Ръза Курал е урологът, въвел редица новости за първи път в страната си. През 1986 г. той извършва първата затворена операция при камъни в бъбреците. По същото време започва да прилага и метод за затворена хирургия, наричан TURP, при доброкачествена простатна хиперплазия.

От тогава досега успешно е извършил над 4000 такива операции. Впоследствие, през 90-те години за първи път прилага лапароскопски техники при рак на бъбрека и рак на простатата.

Това е и лекарят, извършил първата урологична операция с робота Да Винчи при пациент с рак на простатата и поставил началото на първата програма за роботизирана хирургия в урологията в Турция през 2005 г.

Операции с висока прецизност

Всъщност, роботизираната хирургия е следващото ниво на лапароскопските операции. В сравнение с конвенционалната лапароскопия, робот-асистираната хирургия предоставя триизмерно изображение с 12-кратно увеличение.

Апаратът Да Винчи разполага с фиброоптични камери с висока резолюция, които позволяват на хирурга, седящ на конзолата, да вижда оперативната зона по-ясно и в детайли.

Освен това, хирургическите инструменти в ръцете на роботизираната система могат да извършват ротация до 540 градуса и да достигат области, които човешка ръка не би успяла, което е голямо предимство за хирурга в сравнение с традиционната хирургия. Тези особености позволяват висока степен на прецизност във всеки етап от оперативния процес.

Рекордно висок брой роботизирани операции

Роботизираната хирургия с помощта на Да Винчи се счита за „златен стандарт“ при операции в областта на урологията, гинекологията, отоларингологията, общата хирургия, сърдечносъдовата хирургия. Това е най-усъвършенстваният хирургичен метод, който предоставя на пациентите редица предимства, като по-малки разрези, по-малко болка и загуба на кръв, по-бързо възстановяване и завръщане към обичайния начин на живот.

Конкретно в урологията, роботизирана хирургия се използва успешно при радикална простатектомия (премахване на простатата), при хирургическо лечение на рак на простатата, както и в много други урологични операции. До днес проф. Али Ръза Курал е извършил около 2000 роботизирани урологични операции, което е рекордно висок брой не само в Турция, но и в региона на Източна Европа и Близкия Изток, както и сред топ 5 на центровете за роботизирана хирургия в Европа.

Със своя богат опит и постижения в областта на роботизираната хирургия, проф. Курал предава своя опит на бъдещите поколения в Центъра на клинични симулации и обучения (CASE) към Университета Acibadem – един от първите 4 по рода си такива центрове в света, както и в обучения за специалисти зад граница. „Осигуряваме обучения и в чужбина. Така например, до момента сме извършили над 100 роботизирани операции само в Гърция“, обяснява проф. Курал.

