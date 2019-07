Храна за сърцето

Учени изготвиха научно обоснована диета за профилактика на сърдечносъдовите заболявания

Преди три години кардиолозите масово подкрепиха издадени от екип специалисти “Европейски клинични препоръки за профилактика на сърдечносъдовите заболявания”. Цяла глава там е посветена на съвети за правилно хранене, чиито принципи помагат не само за укрепване на сърцето и съдовете, но и намаляват риска от други заболявания, например онкологичните, пише руското издание РБК. Препоръките почиват на научно

доказани изводи като този,

че мазнините са полезни

Те се съдържат в практически всички продукти, но видът им е различен. Делят се на наситени, мононенаситени и полиненаситени според особеностите на химическия им строеж. Полезните мазнини са полиненаситените, вредните – наситените.

Най-опасни са т.нар. трансмазнини, наричани още хидрирани или втвърдени. Структурата им е умишлено изменена с добавяне на водород. Използват се заради ниската им цена и високата трайност. Отличава ги температурата на топене – колкото по-висока е тя, толкова са по-рискови за здравето.

Всичко, което наричаме твърди мазнини, като кравето масло и животинската мас под кожата в областта на корема - сало, е вредно. Течните мазнини – слънчогледово олио, зехтин, рибни масла, се смятат за полезни за организма. Строго погледнато, вредата от наситените мастни киселини не е научно потвърдена. Но е доказано, че замяната им с полиненаситени в храната намалява риска от сърдечносъдови болести.

Трансмазнините са

кошмар за съдовете,

например маргаринът. Това е растителна мазнина, втвърдена чрез химическа обработка. Процесът се нарича хидрогенизация, а на опаковката пише “хидрогенизирана мазнина”. Тя причинява атеросклероза – натрупване в съдовете на мастни плаки. Изследвания доказват, че увеличената чрез трансмазнини калоричност на храната с 2% води до скок в риска от исхемична болест на сърцето с 23%. Така че внимателно четете опаковката.

Сол може, но умерено

Готварската сол NaCl e основен източник на натрий в храната. Категорично е доказано, че злоупотребата с нея повишава кръвното налягане. Съвременният европеец яде средно 10 грама сол дневно. Препоръчителното количество е 3 до 5 грама. А солта в готовите продукти – колбаси, сирене, полуфабрикати, е доста над нормата, така че е добре консумацията им да се ограничи.

Калий против инсулт

Приемането на калий чрез храната способства за намаляване на кръвното. 10 милимола от него в дневния порцион намаляват риска от инсулт с 40%, съобщава сп. “Бритиш медикъл джърнъл”. Основен източник на калий са плодовете и зеленчуците.

Витамините не помагат

за намаляване на риска

от сърдечносъдови заболявания, показват най-новите изследвания. Повечето витамини, смятани доскоро за полезни, се oказват неефективни. Известното проучване на ефективността от допълнително намаление на холестерола и хомоцистеина SEARCH (Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine) показва, че витамините от група B и фолиевата киселина не понижават опасността от инфаркт и инсулт.

Витамините антиоксиданти Е и бета-каротин също не издържат проверката. Подобен е изводът и от изследването VITATOPS (VITAmins TO Prevent Stroke).

Фибри и риба – да

Известни още като хранителни влакнини или баластни вещества, фибрите се съдържат в пълнозърнените храни, бобовите, цвеклото и други зеленчуци и плодове. Ползата им е доказана, макар че механизмът на защитно действие е неясен. Известна е и тяхната способност да свалят холестерола в кръвта.

По данни от изследване на Харвардския университет редовната консумация на риба (поне два пъти седмично) намалява риска от сърдечносъдови заболявания с 36%, а смъртността – със 17%. Лишаването от нея рязко повишава тази опасност.

Ефектът очевидно е свързан със съдържащото се в рибата голямо количество полиненаситени мастни киселини омега-3. Употребата им във вид на медицински препарати няма такъв значим ефект.

Малко алкохол не вреди

Ограничено количество червено вино се отразява положително върху сърдечносъдовата система. Това потвърждават 26 изследвания, проведени в период от 30 години. Става въпрос за 150 грама сухо вино на ден за мъжете и 75 грама за жените.

Средиземноморско хранене

В обобщение на всичко дотук може да се каже, че редовното хранене с риба, много плодове и зеленчуци, малко вино, помага за съхраняване на сърцето и съдовете. За да проверят тази теория, учените още в края на миналия век сравниха нивото на сърдечносъдовите заболявания по Средиземноморието, където се хранят по този начин, с държавите в Северна Европа.

Оказа се, че даже при отчитане на вредни ефекти като тютюнопушене, високо кръвно и наднормен холестерол, смъртността от инфаркт и инсулт при южняците е значително по-ниска.

Изводът е, че в основата на това различие лежат хранителните продукти. Така се появява терминът “средиземноморска диета”, която е по-скоро начин на полезно хранене, отколкото строг хранителен режим.