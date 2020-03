Подкрепете защитните сили с Допелхерц Имуноактив

Допелхерц Имуноактив

Витамин С, цинк, селен, витамин Е и фолиева киселина в таблетка с удължено освобождаване

Ролята на витамин С в организма

Замисляли ли сте се кое е първото нещо, към което посягаме, когато почувстваме неразположение или бихме искали да се предпазим и засилим имунитета си в периодите на повишен риск от инфекции? Аскорбинова киселина или както е по-популярна - витамин С, разбира се.

Витамин С е първи избор за профилактика и борба с вирусните инфекции. В редица специализирани клинични проучвания, разглеждани обстойно от Европейския Орган за Безопасност на Храните (ЕОБХ), са доказани над 10 ползи за здравето от приема на витамин С*. Те включват ефект върху имунната система, антиоксидантната защита, синтеза на колаген, подпомагане нормалната функция на нервната система и т.н.

Приемът на витамин С подсилва, както вродения, така и придобития имунитет*. Той е отговорен за локалната защита на кожа и лигавици, както и за здравината на кръвоносните съдове, в т.ч. и най-малките от тях – капилярите*. При нормални условия, лигавиците ни, включително на дихателната и храносмилателната система, са способни да противодействат на различни патогени, с които се срещаме ежедневно. Началният момент в заразяването по въздушно-капков път е локалното увреждане на лигавицата, което е по-трудно при добри концентрации на витамин С в тъканите.

Част от следващата защитна линия са клетките на имунната система – различните видове левкоцити. Установено е, че витамин С може да се натрупва в тях, като подпомага тяхната ефективност и засилва клетъчната защита*.

Вирусите често разрушават клетките като атакуват енергийните им „централи“ – митохондриите. С нарушено производство на енергия, клетките бързо загиват. Клинични проучвания доказват протективния ефект на витамин С по отношение на този тип въздействие* и го правят незаменим в профилактиката срещу вирусите.

Колко витамин С е нужен и как да си го набавим

За да изпълнява своите разнообразни функции, витамин С трябва да бъде приеман в големи количества. В България, според Министерството на Здравеопазването, следва да се приемат по 110 mg дневно и по 95 mg дневно, съответно за мъже и жени.

С храната можем да си набавим от този витамин като консумираме свежи цитруси, люти чушки, зелени листни зеленчуци, шипки и други, но трябва да имаме предвид, че самата аскорбинова киселина не е устойчива на термична обработка и макар да се съдържа в дадена храна, реално не може да бъде усвоена от организма.

Препоръчва се, в периоди на увеличен риск от инфекции, да се приемат по 200 – 600 mg дневно. Това важи за епидемиите от грип или други респираторни инфекции. При поява на най-ранните симптоми, някои специалисти препоръчват да се приеме „ударна“ доза от 1000 – 2000 mg. Не трябва да се забравя и фактът, че по време на активна инфекция се увеличават загубите на аскорбинова киселина от организма и нуждите нарастват.

Тъй като витамин С е водоразтворим, количествата, които не се усвояват и използват в организма, лесно се отделят с урината, ето защо приемът на дози с 20-25 пъти по-високи от препоръчителните не крият риск. В тази връзка един от начините да избегнем постоянен прием на таблетки с витамин С, е да изберем продукт със специална ДЕПО таблетна форма и удължено освобождаване в организма. Специалната структура на ДЕПО таблетката служи като „резервоар“ на хранителни вещества и по този начин осигурява в организма винаги достатъчно количество витамини.

Фактори, които водят до понижени нива витамин С са тютюнопушене, интензивно физическо натоварване, понижен прием с диетата, различни възпалителни заболявания и др. Всичко това води до повишен риск от увреждане на клетките поради недостиг на кислород и нужда от допълнителен прием на антиоксиданти, които да ги предпазят.

Витамин Е

Друг ценен витамин с антиоксидантни свойства е витамин Е. Едновременният прием на витамин С и витамин Е е много подходящ, тъй като в организма те взаимно обезпечават действието си. Препоръките за адекватен хранителен прием на витамин Е са съответно 15 mg за мъже и 12 mg за жени дневно. За да си набавим витамин Е чрез храната, трябва да консумираме по-често ядки (бадеми, лешници), тиква, червени чушки, спанак, авокадо.

Цинк

В подкрепа на имунитета супер силен съюзник на витамин С е микроелементът цинк. Организмът ни не произвежда цинк и не може да го съхранява дълго време, а този микроелемент има множество полезни функции. Доказана е способността му да предпазва мембраните на клетките от увреждащите ги фактори, по време на инфекции освен това има отношение към нормалната функция на клетките отговорни за вродения и придобития имунитет. Някои проучвания установяват способността на цинка да намалява продължителността на инфекциите с един или повече дни. Освен в подкрепа на имунитета цинкът подпомага правилното делене на клетките и допринася за нормалния синтез на ДНК. Цинкът има доказана роля за добрия външен вид на косата, ноктите и кожата, подпомагайки нейната бариерна функция. Той може да бъде полезен и за доброто зрение. Подпомага фертилитета и възпроизводството. Препоръчително е за мъжете да приемат по 11 mg, a жените по 8-9 mg цинк на ден.

Селен

Небезизвестни са възможностите на селенът да подкрепя имунната система. Той е важен антиоксидант и може да бъде набавен в организма чрез консумация на растителни или животински продукти. За да бъде наличен в растенията обаче първо трябва да е в достатъчно количество в почвите. Направените изследвания показват, че почвите в България са бедни на селен. Смята се, че вирусните инфекции значително понижават нивата на селен в клетките и съответно се увеличава риска от увреждане и съответно ниските нива на селен увеличават риска от възникване на инфекция. Министерство на Здравеопазването препоръчва ежедневен прием на селен за мъже и жени от 70 µg. В периоди на повишен риск дозите могат да бъдат увеличени до 100-200 µg. На всеки от нас е познато чувството на отпадналост и умора по време на вироза. Селенът може да повиши работоспособността и влияе благоприятно на тонуса на организма. Важен е и за правилното функциониране на щитовидната жлеза.

Фолиева киселина

За справяне с умората и подобряване на работоспособността помага и фолиевата киселина, която всъщност е витамин В9. В организма ни се синтезират част от необходимите количества фолиева киселина благодарение на чревната микрофлора, но по-голямата част е зависима от храната, която консумираме. Богати на фолиева киселина са броколите, аспержите, някои семена и ядки. Фолиевата киселина има отношение към засилване на имунитета, което я прави важна за хора склонни към инфекции.

Грижата за Вашето собствено здраве и здравето на семейството Ви е отговорна задача. Доверете се на продукти съдържащи богата комбинация от витамин C, витамин Е, цинк, селен и фолиева киселина, с доказано силни антиоксидантни свойства, за да подкрепите добрата работа на имунната система.

