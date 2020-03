Почистване от бъдещето

Осигурете здравословна среда и перфектна хигиена във всяка част на Вашия дом и бизнес, с помощта на суха пара на 170 °C, която убива бактериите и деактивира вирусите!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО

Вярваме, че можем да направим Вашия дом или бизнес едно по-добро и по-здравословно място с помощта на системата за екологично почистване със суха пара EV 3000i.

ЕV International e световен водещ производител на системи за почистване и дезинфекция. Технологията използва уникалните предимства на сухата пара за поддържане на идеална хигиена. От 2011 г. насам, компанията с централен офис в София, България, успешно разпространява продуктите си в повече от 35 държави по света.

ЗАЩО EV 3000i?

Парата е най-безопасният и евтин метод за унищожаване на бактерии и вредни микроорганизми, които предшестват разпространението на вируси и зарази. Сухата пара е призната за ефективен метод за дезинфекция, благодарение на своята висока температура и силно налягане.

ЕV 3000i e 100% екологично средство за почистване. Работи само с чешмяна вода, като я преобразува в напълно чиста суха пара, без да изпуска каквито и да било вредни вещества в околната среда.

Наситената суха пара има температура, варираща между 140 °C и 180 °C, налягане над 6 бара и съдържа само 3 до 5% влага. Унищожава микроби, вируси и бактерии, и лесно отстранява упорити и стари замърсявания. След почистване със суха пара всяка повърхност остава напълно дезинфекцирана и няма нужда от допълнително подсушаване.

ПРЕДИМСТВА НА НАСИТЕНАТА СУХА ПАРА С ТЕМПЕРАТУРА МЕЖДУ 150 °C И 170 °C

- Разтваря засъхнали мазнини

- 100% дезинфекция

- Унищожава бактериите

- Неутрализира миризмите

- Защитава хората и околната среда от вредни химикали

И не на последно място, с нея се почиства по-лесно, по-бързо и напълно екологично!

ЕКОЛОГИЧНО, БЪРЗО И ЛЕСНО

Вече не е нужно да използвате опасни химикали за почистване, водещи до алергии и заболявания. EV 3000i пести време, усилия и притеснения, премахва бактерии, вируси и напълно дезинфекцира всички повърхности.

Кажете НЕ на вредните химикали!

Почистването с химикали не е безопасно. Многобройни медицински проучвания са доказали опасните странични ефекти от токсичните съставки на почистващите препарати, на които хората са изложени всекидневно.

Повечето от тези препарати са с неприятна миризма, натрапчиви, корозивни и не са биоразградими. Половината от тях са опасни, фатални при поглъщане, отровни и откровено казано смъртоносни, ако се смесят погрешно. Обърнете внимание на Вашите препарати и ще видите колко от тях имат на етикета си предупреждение за отрова.

Призоваваме Ви да се присъедините към нас в използването на основната сила на природата - почистване с вода, вместо с битова химия.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ АЛТЕРНАТИВА

Със силата на сухата пара на висококачествената система за почистване EV 3000i, можете ефикасно да почиствате без капка домакински химикали.

Замърсяването на водата, въздуха и почвата e пряк резултат от използването и изхвърлянето на химикали и пластмаси в екосистемата на планетата.

И както всички знаем, THERE IS NO PLANET B!

Ето защо ние разработихме системата за суха пара EV 3000i - зеленото решение, което ще ви помогне драстично да намалите потреблението на вода използвана за почистване с до 98%. Също така намалявате употребата на пластмаса и опасни химикали, с което предпазвате себе си и своето семейство.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНО РЕКЛАМНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ ВАШИЯ ДОМ ИЛИ БИЗНЕС

EV International предлага на своите клиенти възможността сами да се убедят в качествата на системите за почистване EV 3000i от първо лице. Нашите търговски представители по целия свят работят неуморно, за да запознаят все повече хора с предимствата на екологичното почистване със суха пара. При записан час за посещение ще можете да се възползвате от напълно безплатно почистване на избран детайл от Вашия дом или бизнес. Ще се убедите колко бързо и лесно можете да дезинфекцирате със силата на сухата пара, без химикали и усилия.

Искаме да благодарим на хилядите наши клиенти, които се довериха на EV и станаха част от нашето голямо семейство!

Стенли Колев ООД е единственият оторизиран представител на EV International за територията на Република България.

Запишете се за безплатна демонстрация на нашите продукти и нашият екип ще се свърже с Вас за среща в удобно за Вас време. Научете повече на www.ev-international.com или се свържете с нас на тел.: 0878 13 42 76, e-mail: info@ev-international.com, както и на официалните стрaници на EV-International и EV of Bulgaria във Facebook и Instagram.