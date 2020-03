"Росийская газета": Русия направи важна стъпка към ваксина срещу Ковид-19

Учени от Санкт Петербург успяха да разшифроват пълния геном на новия коронавирус чрез биопроби, взети от руски пациент. Това е важна стъпка не само в проучването на патогена, но и към създаването на ваксина, пише "Росийская газета".

Ваксини срещу причинителя на Ковид-19 разработват по техни съобщения вече най-малко 66 научни института и фармацевтични фирми в света, посочва вестникът. В редица страни геномът му е разшифрован въз основа на проби от местни болни, но коронавирусите мутират и е важно тези мутации да бъдат проследявани, обяснява руският академик Виктор Малеев.

Руските генетични данни за вируса са изпратени в т. нар. Генерална банка на СЗО и са достъпни за учените в цял свят. Изследователи от Русия информират, че в близко време ще изпробват опитни ваксини върху животни. Американци и китайци смятат до месец да започнат опити върху хора доброволци. Според повечето експерти обаче готова ваксина ще има в най-добрия случай след година и половина-две, се казва в статията, предава БТА.

Ще припомним, че при създаването на ваксина срещу ебола руските учени изпревариха всички, добавя московският официоз.

В контекста на пандемията правителството на Русия продължава да разработва дерегулационни мерки в подкрепа на икономиката и предприемачеството; Вчера кабинетът съобщи, че данъчните ваканции и свиването на държавните финансови проверки в авиокомпаниите и туризма ще обхванат също така дребния и средния бизнес, пише "Комерсант".

Бизнес сдруженията в Русия и Агенцията за стратегически инициативи (АСИ) предлагат на министрите освен това да обезщетяват пострадалите фирми и да насърчават предприемачите с намаляване на ДДС. Оценките за преките загуби на руската икономика засега са много скромни. Впрочем и оценките, и мащабът на исканията, и готовността на кабинета да ги приеме ще зависят от сценария, според който ще се развие епидемията в Русия, добавя вестникът.

В борбата с новия вирус Русия трябва да се съобрази с опита на Китай, Южна Корея, Тайван и Сингапур, сочи анализ на АСИ, чиито изводи цитира "Известия".

Това мнение споделят и експерти от здравеопазването. АСИ вече е създала банка, в която обобщава най-добрите практики. Съответните препоръки вече са изпратени в руския координационен съвет за борба с инфекцията, се казва в материала.

В друга статия "Известия" предупреждава, че коронавирусът може да се прояви не само с респираторни симптоми, но и с нарушения в храносмилането. Изданието се позовава на проучвания от специализираните списания The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Почти половината пациенти от китайския град Ухан, от който тръгна пандемията, се оплаквали например от диария и липса на апетит, понякога от гадене и болки в коремната област. Доста по-късно идвали затрудненията в дишането, а се случвало дори да няма такива. В подобни случаи заболяването протичало по-тежко и лечението продължавало средно 9 дни вместо 7.

Руската "армия е готова да стане основното средство за борба с коронавируса" в страната, уверява "Независимая газета".

Властите може да наложат строга карантина само в случай на мащабна епидемия във федерацията, но следвайки опита на Китай, ще използват именно силовите структури, за да подсигуряват профилактичните мерки. Засега 85-те региона на Русия обявиха режим на повишена готовност заради Ковид-19, напомня всекидневникът.

Министерството на отбраната опроверга съобщенията, че шефът на ведомството Сергей Шойгу е въвел комендантски час в Москва, посочва той. Това може да не се наложи, но е възможно да бъде забранено влизането на превозни средства в столичния регион, коментира експертът Владимир Попов. С подобна задача може да се справят чрез блокпостове и патрули само хора от вътрешното и отбранителното министерство, от Росгвардия - бившите вътрешни войски, и от другите силови структури, добавя той.

Според местните власти и медиите в редица региони на Русия вече тече съответната подготовка, пише изданието, споменавайки например за учения на войските за радиационна, химическа и биологична защита по границата с Китай и за специализирани лаборатории, изградени във всички военномедицински учреждения.

Главният икономист в руското правителство - вицепремиерът Андрей Белоусов, както и централната банка, обещават подкрепа за населението на страната, включително гарантирано снабдяване със

стоки от първа необходимост, болнични за лицата под карантина и помощи за пострадалите семейства с деца. И двете инстанции обаче хитруват, защото спадът в курса на рублата само през последната седмица до голяма степен обезцени тази подкрепа, пише "Труд".

Властта в Русия има възможност далеч по-ефективно да подкрепи и населението, и икономиката на страната, смята американският икономист от руски произход Константин Сонин, цитиран в статията. Той предлага "разумната мярка в тази ситуация" - еднократна целева помощ за всеки гражданин - "да речем, по 10 000 рубли" (125 долара). Според него това "ще подкрепи съвкупното търсене" и така ще насърчи производството.

За целта държавата ще трябва да изразходва 15-20 милиарда долара, а тя разполага с петорно повече средства във Фонда на националното благосъстояние и ще може дори да повтори операцията наесен, допълва експертът.

Вълна от конспиративни теории, предизвикана от пандемията, залива планетата, констатира "Взгляд".

Предлагат се най-фантастични версии за произхода на вируса, за китайски свръхсекретни лаборатории и грешки в разработването на биологични оръжия. Конспиративната пандемия засегна почти всички страни и народи, но с различни нюанси в идеологията. В САЩ и Украйна са убедени, че главният враг на човечеството е Русия. В Китай пък обвиняват САЩ, разказва онлайн изданието.

Електронният вестник разглежда някои хипотези в опит да установи "кои публикации изглеждат най-правдоподобни". Припомня например как преди няколко години "отговорни служители" от китайския Институт по вирусология признали, че са успели да синтезират "някакви вируси и после се опитали да разберат дали те могат да се предават на хора и какво става след това".

"На практика обаче ние не разбираме и до днес какво са синтезирали те там в Ухан през 2015 г., върху кого са правили опити, дали вирусът е мутирал сам, доколко прилича той на пандемичния образец и много тям подобни неща. А колкото по-дълго останем без отговор на тези въпроси, толкова повече ще се плодят конспиративните версии", заключава "Взгляд".