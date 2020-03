В Китай лекуват COVID-19 с Витамин C

Сред най-важните витамини за укрепване на имунната система е витамин C (Vitamin C). Изненадващо или не, той се оказа мощно средство за противодействие на опасния коронавирус от нов щам, който се появи в края на декември 2019-та година в Китай. Научете какво споделят за него няколко медицински специалисти.

На 3-ти март 2020-та година правителството на Шанхай, Китай обяви официалната си препоръка, че COVID-19 трябва да се лекува с големи количества интравенозен витамин С. Препоръките за дозировка варират в зависимост от тежестта на заболяването, от 50 до 200 милиграма на килограм телесно тегло до максимална доза от 200 мг./ кг. дневно

Редакторът на китайското издание OMNS – Orthomolecular Medicine News Service д-р Ричард Ченг съобщава за първото одобрено проучване от 12 000 до 24 000 мг / ден витамин С чрез интравенозна инфузия. Лекарят също призовава за незабавна употреба на витамин С за предотвратяване на коронавирус (COVID-19), тъй като това е единственото до момента доказано ефективно средство за укрепване на имунитета при борба с Covid-19.

Ричард Ченг e доктор на медицинските науки, китайско-американски специалист, който работи в тясно сътрудничество с медицинските и правителствените власти в Китай. Той допринася за улесняване на поне три клинични проучвания за витамин С в Китай, които присъстват на следващите редове. В момента д-р Ченг и екипът му в Шанхай продължават да насърчават повече китайски болници да прилагат терапия с витамин С, включваща високи орални дози, както и прилагане на С по интравенозен път.

“Този специфичен метод на приложение е важен, тъй като ефектът на витамин Ц е най-малко десет пъти по-силен при интравенозно вливане, отколкото ако се приема перорално (през устата).”

Доктор Ченг съобщава още, че:

„Ранните и достатъчно големи дози интравенозен витамин С са критични в този момент. Витамин С е не само мощен антиоксидант, но също така участва в унищожаването на вируси и предотвратяване на репликацията на вируса. Значението на големите дози интравенозен витамин Ц не е само на антивирусно ниво. Синдромът на остър респираторен дистрес (ARDS) убива повечето хора от коронавирусна пандемия (SARS, MERS и сега NCP).”

Второ клинично изпитване на интравенозен витамин С бе обявено в Китай на 13-ти февруари. В това второ проучване д-р Ченг посочва:

„Лекарите планират да дават 6 000 мг./ден и 12 000 мг./дневно за умерени до тежки случаи. Също така поддържаме връзка с други болници за започване на по-задълбочени клинични изследвания за употребата на интравенозен витамин Ц. Бихме искали да видим как ще подейства оралният прием на витамин С, включен в тези проучвания, тъй като оралните форми могат да се прилагат при повече пациенти и у дома“.

Клиничното изпитване може да намерите тук: Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-nCov Pneumonia.

На 21 февруари 2020 г. беше обявено трето клинично изпитване, което вече е одобрено за употреба на интравенозен витамин С за при COVID-19.

„Витамин С е много обещаващо средство за профилактика и особено важен за лечение на умиращи пациенти, когато няма по-добро лечение. Над 2000 души са загинали от началото на огнището на COVID-19 и въпреки това не съм виждал или чувал да се използва голяма доза интравенозен витамин С в нито един от случаите. Настоящият акцент върху ваксината и специфичните антивирусни лекарства за епидемии не е е уместен, тъй като това не са средства налични към момента.”

Доктор Ацуо Янагисава, доктор на медицинските науки, който е президент на базирания в Токио Японски колеж по интравенозна терапия, посочва и ефективните дози установени в неговия лекарски опит:

„Дозите са приблизително от 4 000 до 16 000 мг. за възрастен, като задължително трябва да са приложени интравенозно, за да се осигури незабавно действие.”

Официалната подкрепа за терапия с витамин С срещу COVID-19 от правителството на Шанхай идва след няколко малки независими проучвания и поне три клинични проучвания, отчитащи успешното лечение на пациенти с коронавирус с витамин Ц.

От официално изявление на Xi’an Jiaotong University Second Hospital в Шанхай става ясно, че високите дози вит. Ц помагат на част от заболелите да се възстановят по-бързо от коронавирус.

“Вярваме, че за пациенти с тежка неонатална пневмония и критично болни пациенти лечението с витамин Ц трябва да се започне възможно най-скоро след прием в лекарско заведение. Правилното приложение на големи дози витамин Ц може да има силно антиоксидантно действие, да намали възпалителните реакции и да подобри ендотелната функция (…) Високите дози на витамина могат не само да подобрят антивирусните нива, но по-важното е, че могат да предотвратят и лекуват остро увреждане на белите дробове (ALI) и остър респираторен дистрес (ARDS).”

Други средства за подсилване на имунитета

Освен витамин Ц си осигурете добавки с магнезий, витамин D3 и селен, които също имат силно антиоксидантно действие. Тези витамини и минерали се борят с оксидативния стрес, който е причинен по време на атака от вируси или бактерии в процес на борбата им с тях от страна на имунната система. Количествата са следните:

• Витамин D3 / K2: 10 000 IU / 100 mcg, поне веднъж дневно (до 3 пъти на ден, ако няма установени проблеми с бъбреците или хиперкалциемия);

• Селен: 200 микрограма, 1-2 пъти дневно с храна;

• Магнезий: 400 мг. дневно (под формата на цитрат, малат, хелат).