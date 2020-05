Проф. Албена Тодорова: Тестовете за COVID-19 могат да дадат фалшив отрицателен резултат, ако се ползват реактиви с ниска чувствителност или за един генен таргет

PCR Pool стретегията дава възможност повече фирми и по-евтино да тестват служителите си, казва , собственикът и ръководител на лаборатория „Геника”

- Проф. Тодорова, с какво генетичните лаборатории се отличават от обикновените лаборатории?

- Генетичните лаборатории работят в тесен диагностичен профил. Всички изследвания представляват ДНК/РНК диагностика, извършвана чрез различни молекулярно-генетични методи, в това число PCR, хибридизационен анализ и секвениране. Лаборатория “Геника” е първата частна генетична лаборатория в страната. Имаме над 20-годишен опит в специализирана диагностика от висок клас, в това число и PCR на инфекциозни заболявания.

- От колко време лаборатория „Геника” прави тестове за коронавирус?

- От края на април, веднага след успешното преминаване през външен качествен контрол към Instand Ev и получаването на международен сертификат за диагностика на новия коронавирус, лабораторията въведе в рутинната си практика PCR тест за COVID-19.

- Какво е вашето мнение в спора кръвни, т. нар. бързи, тестове и PCR тестове?

- Налични са два вида тестове за COVID-19. Едните са вирусни тестове, които се извършват върху проба от назофарингеален и орофарингеален секрет, а другите - тестове за антитела, извършвани върху кръвна проба.

Вирусният тест, какъвто е PCR тестът, ви казва дали имате текуща инфекция. PCR анализът е референтният начин за диагностика на COVID-19.

Тестът за антитела, каквито са масово разпространените бързи тестове, не могат със сигурност да покажат дали в момента сте болни от COVID-19. Развитието на имунна реакция и появата на антитела може да отнеме 2-3 седмици след заразяването. Това означава, че

серологичните бързи тестове може да не открият текуща инфекция

със SARS-CoV-2 и не са правилният тест за диагностициране на COVID-19. В допълнение бързите тестове се асоциират с висок процент фалшиво-положителни и фалшиво-отрицателни резултати. Основната употреба на серологичните бързи тестове е за снемане на имунологичен статус и идентифициране на индивидите, които вече са прекарали инфекцията.

- Какво точно представлява PCR тестът и той показва ли дали сме се срещали с вируса?

- PCR тестът за COVID-19 е молекулярно-генетичен анализ и детектира наличие на фрагменти от вирусни гени на SARS-CoV-2 във вашата проба. Единствено PCR тестът е в състояние да демонстрира текущото ви състояние по отношение на инфекцията. Ако резултатът ви от PCR тест е отрицателен за COVID-19, вероятно не сте били заразени към момента, в който е била взета вашата проба. Това обаче не означава, че няма да се разболеете. Резултатът от теста означава само, че не сте имали COVID-19 по време на теста. PCR тестът обаче не може да демонстрира вече прекарана инфекция.

- С какви PCR тестове работите? Разкажете повече за тях.

- Тестовете трябва да бъдат точни и надеждни, присъстващи в препоръките и актуализациите, издадени от Food and drug administration (FDA) и Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Съществуват много разновидности на PCR теста за новия коронавирус. Различните тестове таргетират различни вирусни гени. Към днешна дата и предвид високия мутационен индекс на SARS-CoV-2 е известно, че за най-високи диагностични резултати се използва

задължително комбинация от различни тестове,

детектиращи различни вирусни гени, активни в различни вирусни фази. С други думи, използването на един вид реактив и/или неправилният подбор на реактиви по отношение на тяхната чувствителност и генен таргет компрометира качеството на диагностика. За да избегне този момент, лаборатория „Геника” прилага върху всеки пациент три различни референтни PCR теста, които таргетират различни вирусни гени.

- Често, по различни причини, лекарите споменават за фалшиво-отрицателни резултати на тестове в резултат на неправилно взета проба или допускане на грешка при самото тестуване. Обяснете как може да се вземе грешно проба или да се тества грешно?

- Пробовземенето е ключов момент в диагностиката на COVID-19 и често е причина за получаване на фалшиво-отрицателни резултати. Пробата за PCR тест е секрет и се наблюдава вариабилност в количеството и качеството на взетия материал. Редно е да се следват препоръките за пробовземане, издадени от CDC . За да сме абсолютно сигурни обаче в акуратността на взетата проба, лабораторията следва да извърши допълнителни анализи, които не са включени в стандартните реактиви за диагностика на COVID-19. За съжаление този похват е приоритет предимно на генетичните лаборатории, които единствено разполагат с необходимата за това апаратура и специалисти.

Друг източник на грешка при провеждане на PCR тест се явява използването на реактиви за COVID-19, които са с ниска чувствителност и/или с един генен таргет. Подчертавам - редно е да се използват няколко реактива, детектиращи различни вирусни гени.

- Каква е правилната проба за PCR диагностика на COVID-19?

- Видът проба за COVID-19 тест се различава в зависимост от местоположението на вируса, който има способност да мигрира с развитието на инфекцията. Скрининговата проба представлява назогфарингеален и орофарингеален секрет. При развитие на инфекциозния процес новия коронавирус мигрира към долните отдели на дихателната система и може да не бъде изолиран от проба, взета от горни дихателни сегменти. В тези случаи правилната проба следва да бъде храчка и/или бронхоалвеоларен лаваж. По последни дании наблюдаваме и излъчване на вируса във фецес и еякулат, което прави болестта изключително генерализиран източник на зараза.

Ако имате симптоми на COVID-19 и искате да се тествате,

първо се консултирайте с вирусолог от лабораторията.

- В кои случаи човек трябва да се тества и кога би било излишно?

- CDC препоръчва приоритизираща система за лицата, които трябва да бъдат изследвани. На първа линия са хората, проявяващи симптоми за COVID-19, следвани от контактните лица с установен вирусоносител. Изследвания са препоръчителни и за корпоративни нужди, с цел осигуряване на защитена работна среда.

- Кога най-рано може човек да установи, че е заразен с коронавирус?

- В зависимост от индивидуалния имунологичен отговор и вирусния товар към момента на заразяване детекционният момент варира. Счита се, че средно на трети ден от настъпване на зараза е възможно да се установи наличната инфекция чрез PCR анализ. Това важи при условие, че използваните PCR тестове принадлежат към висок диагностичен клас и са с висока чувствителност.

- Колко човека сте изследвали до момента и какви са наблюденията ви от резултатите, които получавате?

- Към момента лабораторията е извършила над 2000 PCR теста за COVID-19, като резултатите в повечето случаи корелират със съпровождащата пациента анамнеза.

- Как може да се направи тест при вас?

- Лаборатория ”Геника” извършва прием на пациенти за изследване на COVID-19 само след предварително записан час. Обособили сме самостоятелна регистратура, където пробовземането се извършва на безконтактно с персонала на лабораторията гише.

- Как да сме сигурни в качеството на лабораторията - изпълнител на PCR тест за COVID-19?

- Препоръчително е да проследите за наличие на

критерии, верифициращи качеството на услугата.

Сред минумума такива са присъствие на изпълнителя в актуалния списък от лаборатории за провеждане и потвърждаване на COVID-19 към Министерството на здравеопазването и притежаването на Сертификат от международен външен качествен контрол за диагностика на SARS-CoV-2.

В допълнение е добре да се информирате и за наличие на вътрешно-лабораторна система за качествено и количествено определяне на предоставената за изследване проба.

Подборът на реактиви също е сред основните характеристики на качеството на услугата, като несъмнено генетичните лаборатории имат най-голям опит.

- Какво изследване за COVID 19 с корпоративна цел би помогнало за осигуряване на безопасна работна среда?

- Работодателите могат да възприемат различни анти-COVID-19 мерки, с които да гарантират, че работната сила ще обитава защитена и безопасна работна среда. Компании от Amazon до General Motors проучват начини да тестват служителите си за COVID -19, преди да се върнат на работа. Към днешна дата се прилага бюджетна PCR версия на тестване, наречена PCR Pool, която покрива характеристиките на индивидуалния PCR тест, като в същото време намалява себестои?ността му на от 5 до 20 лева на човек.

В основата на PCR Pool стратегията лежи тестването на група от хора с единичен PCR тест, извършен върху една обща за изследваната група проба. Отрицателният тест ще е показателен за негативния статус на цялата група. При положителен резултат неминуемо се провеждат индивидуални PCR тестове на всички преставители на суспектната група.Този вариант на изследване към момента се възприема за наи?-добрата тестова опция.

- В какво още е специализирана лаборатория „Геника”?

- Близо 20 години в генетична медико-диагностична лаборатория „Геника” се извършва диагностика на над 120 редки генетични болести, наследствени предразположения и високоспециализирана молекулярна диагностика на инфекциозни заболявания.