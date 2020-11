Boehringer Ingelheim стартира кампания „Защити сърцето си!“

14-дневното предизвикателство за борба с диабета и придружаващия го сърдечносъдов риск е по повод Световния ден за борбата с диабета 14-ти ноември и цели повишаване на вниманието към сърдечносъдовия риск при захарен диабет тип 2

Сърдечносъдовите заболявания са основни и сериозни усложнения на захарен диабет тип 2.* Добрата новина е, че има начин да намалим риска.* Именно това е в основата на 14-дневното предизвикателство „Защити сърцето си!“ с инициатор фармацевтична компания Boehringer Ingelheim, което цели да повиши осведомеността за връзката между диабета и сърдечносъдовите заболявания и да привлече вниманието на обществото върху начините за намаляване на този риск. Boehringer Ingelheim е компания с традиции в лечението на захарен диабет тип 2 и е ангажирана в подобряването на живота на хората, засегнати от болестта.

Кампанията стартира на 14-ти ноември – Световният ден за борба с диабета и насърчава хората да обърнат по-специално внимание на здравето си, като в следващите 14 дни започнат да правят малки стъпки към по-голяма промяна в начина си на живот. Предизвикателството включва различно действие всеки ден, защото контролът на диабет тип 2 и превенцията на сърдечносъдовите заболявания са свързани с предприемането на постоянни положителни избори за промяна на негативните навици в нашето ежедневие.

Захарният диабет е хронично заболяване, широко разпространено по целия свят и с непрекъснато нарастваща честота в последните десетилетия. Той се асоциира с висока заболеваемост и смъртност и е едно от заболяванията с най-голямо обществено значение. В световен мащаб, през 2019 г., има над 463 млн. хора със захарен диабет. Очаква се до 2045 г. те да достигнат 700 милиона. На всеки 10 секунди трима души се разболяват от диабет, а един умира от усложненията му. Близо половината от хората с диабет не са диагностицирани. Диабет тип 2 съставлява 90% от случаите на захарен диабет. Половината от пациентите с диабет умират на възраст близка до 60 години. *

Сърдечносъдовите заболявания са сериозно усложнение на диабета и могат да доведат до инфаркт или инсулт.* Хората с диабет тип 2 са с два до четири пъти по-висок риск да развият сърдечносъдови заболявания, отколкото хората без диабет.* Това означава, че за тези, които живеят с диабет тип 2, е от изключителна важност да защитят сърцето си.

Захарният диабет тип 2 самостоятелно е съществен рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания.* В допълнение, традиционни сърдечносъдови рискови фактори са наличието на артериална хипертония, затлъстяване, тютюнопушене и други.* Рисковите фактори за развитие на сърдечна недостатъчност при пациенти със захарен диабет са артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, хипергликемия, хиперинсулинемия и други.*

Ако захарният диабет тип 2 бъде открит навреме и правилно контролиран, може да намалее вероятността за допълнителни усложнения и тежки характерни съпътстващи заболявания. Това може да се случи посредством правилно хранене, умерена редовна физическа активност и избор на подходяща терапия. Пациентите със захарен диабет тип 2 трябва да са наясно, че ако страдат от това заболяване, опасността за тях не произтича единствено от повишените нива на тяхната кръвна захар, но и от развитието на сърдечносъдови заболявания.

Включете се в 14-дневното предизвикателство „Защити сърцето си!“ като ни последвате във Facebook на https://www.facebook.com/BoehringerBG

