Какво да правим за здраве и дълголетие в пандемията

Прост тест 20 х 20 х 20 пази зрението от пренатоварване в пандемията

11 минути гимнастика дневно обещават по-дълъг живот

Застояването у дома, взирането в компютъра по времe на работа, прекаляването с “Нетфликс” и други филмови канали изправя хората пред голяма опасност – увреждане на зрението, предупреждава Би Би Си.

Британско изследване показа, че по време на пандемията от 1000 души, заседяващи се по-дълго от обикновено пред екрана, 40 процента са се оплакали, че зрението им се е влошило. Те съобщават, че

четат по-трудно,

виждат по-лошо

нощем, получават

главоболие,

дори мигрена. Установено е също, че 200 души от групата са ходили по-рядко от друг път на очен лекар. Според британските здравни служби по време на пандемията 10 000 души са пропуснали необходими прегледи при офталмолог заради страх да посещават здравните заведения.

“Добрата новина е, че е малко вероятно такова временно пренатоварване на очите да нанесе необратима вреда на зрението”, казва д-р Парамдеп Билху от лондонския Колеж по оптометрия. Той обаче предупреждава, че ако почувствате зрителни проблеми, болка и зачервяване на очите, трябва да се обърнете към специалист.

Колежката му Шерин Кроуз твърди, че над половината от случаите на влошено зрение може да бъдат предотвратени чрез ранна диагностика и превенция.

Редовните очни

прегледи допринасят

за ранно откриване

на симптоми,

застрашаващи здравето на очите.

Лекарите препоръчват прост метод за отпочиване и тренировка на очите при пренатоварване. Наричат го 20 х 20 х 20. Съветът е на всеки 20 минути да сваляте поглед от екрана и да се загледате за 20 секунди в предмет, отдалечен на 20 фута (около 6 метра) от вас.

Многобройни изследвания сочат, че на човек са необходими поне 60 минути физическа активност на ден, за да е във форма и да живее по-дълго. Но според последно проучване за това стигат и 35 минути, а 11 минути активно движение на ден също са достатъчни, за да се избегнат рисковете за здравето, както и за дълголетието, съобщава Си Ен Ен.

Учени от Норвежкия институт за спортна медицина са проследили данни на експериментална група хора в условията на карантина и заседнал живот пред телевизора и компютъра. Изводът:

35 минути

упражнения или

активно ходене имат

най-голям ефект,

но при липса на възможности и желание 11-12 минути такава дейност всеки ден също намаляват риска от преждевременна смърт и имат забележителен ефект.

Най-лесният начин е да повървите навън на бърз ход или на бягаща пътека у дома, ако разполагате с такава. Специалистите препоръчват и комплекс от упражнения за период от 11 минути, които могат да накарат и най-пасивните да се задвижат. Те обаче предупреждават, че ако при изпълнението им почувствате болка, трябва незабавно да спрете и да се консултирате с лекар дали да продължите с тренировките.

Става въпрос за

серия от 4 упражнения,

като всяко

се изпълнява

за 2,5-3 минути

в зависимост от скоростта, с която го правите.

Добре е да комбинирате упражненията така, че да участва цялото тяло, тоест гимнастиката да не е само един вид.

Идеално е съчетанието от клякане за укрепване на мускулите на краката и седалището, лицеви опори, при които добре да опъвате тялото като дъска, и бягане на място.

Бройката на упражненията зависи от физическата ви подготовка, но минималният 11-минутен цикъл включва 25 клякания, 10 лицеви опори и 3 минути бягане на място - то е полезно за сърдечния ритъм и горенето на калории.

Йогата също върши чудеса - намалява стреса и укрепва връзката тяло - съзнание. Нагласете таймера на 11 минути и направете серията слънчеви упражнения или други предпочитани от вас пози.

Интернет изобилства с варианти и примери под надслов “11 минути йога” (11 minutes of yoga). Можете да изберете системата от 1 минута (Minute MoFlows), като я повторите 11 пъти.

Танците са много

приятен начин да се

постигне същият

11-минутен ефект

Те освобождават не само плътта, но и душата. Когато сте сами вкъщи, ще се отпуснете напълно и задръжките ще паднат, защото никой не ви наблюдава.

Ако сте със семейството, можете да включите и него в забавлението. Нужното за упражнението време се постига с 3-4 песни.

Специалистката по фитнес Дана Сантас препоръчва следните парчета, които не само са в подходящо темпо, но и клиповете им ни показват как да се движим. Това са:

- “Щастлив” на Фарел Уилямс (Happy by Pharrell Williams - 3,52 min);

- “Ъптаун фънк” на Марк Ронсън (Uptown Funk by Mark Ronson - 4,30 min);

- “ХендКлап” на групата “Фиц и Тантрумс” (HandClap by Fitz and the Tantrums - 3,13 min.).