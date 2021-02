Стивън Кинг помага на деца да издадат книга, вдъхновена от пандемията

Група млади автори издават книга с помощта на един от най-прочутите писатели от щата Мейн, съобщи Асошиейтед прес.

Фондацията на Стивън Кинг поема 6500 долара от разноските по отпечатването на 290-страничен ръкопис на ученици, участвали в програма на училище Фаруел, предава БТА.

Децата развили свои версии на разказа "Fletcher McKenzie and the Passage to Whole" за момче от Мейн на Гари Савидж, в които отразяват преживяванията и размислите си по време на пандемията от новия коронавирус.

Директорката на училището Аманда Уинслоу заяви, че се гордее с постиженията на учениците и благодари на Савидж, който напътствал участниците и на библиотекарката Кати Мартин.

Местни организации са подкрепили с дарения програмата за творческо писане в училището.