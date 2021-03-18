Чехия ще бори ковид с българския ивермектин

През следващите дни ще усетим малко завръщане към зимата. Това заяви Анастасия Стойчева от НИМХ в сутрешния блок на БНТ "Денят започва". Днес ще бъде сравнително студено, на фона на предишните няколко дни. Сняг ще вали в планините, но несъществени количества - до 5-7 сантиметра. За националния празник Трети март предстои затопляне